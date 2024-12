Elena Lasconi, candidată din partea USR la alegerile prezidențiale, a discutat despre valorile sale religioase, familia tradițională și toleranță în cadrul unui interviu la Antena 3. Aceasta a subliniat legătura sa cu credința și provocările întâmpinate de-a lungul carierei.

„Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin-ortodoxă și am fost botezată creștin-ortodoxă. Eu nu am venit cu populisme și propagandă legată de Dumnezeu. Eu îl am în sufletul meu”, a declarat Elena Lasconi, subliniind că nu folosește religia în scopuri electorale.