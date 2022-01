Marcel Ciolacu, despre poziţionarea CCR cu privire la supremaţia dreptului european

Totodată, liderul social democrat a spus că „anumite părţi din Constituţie trebuiesc îndreptate”, lucru care va fi realizat atunci când „va exista această voinţă politică”.

„Eu înţeleg că există o decizie a CCR în ceea ce priveşte Constituţia României. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Ambele mecanisme, şi MCV şi celălalt mecanism, din punctul meu de vedere sunt nedrepte cu România şi de mult trebuiau depăşite. Cred că e o temă falsă şi nu îşi are fundamentul în acest moment fiindcă nu a existat niciun abuz, nici din partea instanţelor, nici a CCR. E o poziţionare, până la urmă a CCR în ceea ce priveşte Constituţia, fiindcă asta analizăm, nu?

Anumite părţi din Constituţie trebuiesc îndreptate, ştim cu toţii acest lucru. Când va exista această voinţă politică, o să îndreptăm aceste lucruri, dar momentan deciziile sunt pe Constituţia pe care o avem. Cel mai corect şi mai important este să o şi respectăm”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Am toleranţă zero şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale oamenilor”

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă România este tratată altfel de acelaşi for european decât Polonia.

„Mi se pare că deja aceste mecanisme trebuiau scoase din România şi o spun foarte responsabil, au existat derapaje, într-o perioadă, în România. Dacă ne facem în continuare că nu vedem, înseamnă că nu am învăţat nimic. Eu sunt un om care am toleranţă zero la corupţie, cine fură să se ducă la puşcărie, dar mi se pare corect să am toleranţă zero şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale oamenilor”, a răspuns șeful PSD.

Amintim că reacția lui Marcel Ciolacu a venit după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a afirmat că decizia CJUE referitoare la faptul că judecătorii nu pot fi cercetaţi disciplinar pentru sentinţe care nu respectă decizii ale CCR, dacă acestea contravin dreptului UE, nu produce efecte în mod practic decât după revizuirea Constituţiei în vigoare, „care, însă, nu se poate face de drept”.