Joi seara, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Marcel Ciolacu a discutat despre momentul în care a susținut examenul de Bacalaureat. În plus, el a oferit lămuriri și despre certificatul său de revoluționar.

Aceste declarații vin în contextul în care premierul a pierdut titlul de revoluționar. S-a întâmplat deoarece Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptei împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 i-a retras această calitate liderului PSD, în 2023.

„Nu pot să răspund unui fake-news. Am luat Bacalaureatul când am terminat liceul, din prima”, a spus Marcel Ciolacu.

În ceea ce privește certificatul său de revoluționar, el a precizat că nu îi este rușine că a ieșit în stradă. El a punctat și că nu primește pensie pentru acest lucru.

„Nu am pensii, nu am avut beneficii financiare, am făcut parte dintr-un club, am participat la revoluție, la Buzău. Mi-e rușine că am ieșit pe stradă?”, a precizat Ciolacu.