Veste proastă pentru acești pensionari! Potrivit premierului Marcel Ciolacu, nu toate pensiile vor crește de la 1 septembrie. Acesta a spus că este vorba de pensionarii cu venituri foarte mari. Totodată, șeful Executivului a asigurat că sunt suficienți bani pentru pensii.

Și pensiile mici (o să crească – n.red.), ca să ieșim din acel risc de sărăcie, că eram pe locul II în Europa. Sunt bani de pensii. Categoric!”, a declarat el la Realitatea PLUS.

„Am mărit pensiile. De când am intrat la guvenare. Am venit la 1 ianuarie cu indicele de inflație, cum e legea. De la 1 septembrie intră noua lege. O să fie pensii mari, care nu vor avea mărire. Așa a fost gândită legea, cu CE.

Ciolacu a spus, de asemenea, că România are capacitatea de a-și respecta angajamentele. Acesta a afirmat că ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, va negocia un nou acord pe 7 ani cu Comisia Europeană.

„Statul român are capacitate de a respecta angajamentele. Eu nu am exagerat cu nimic. Nu am distrus România. România își permite această recalculare a pensiilor. O să avem un nou acord cu CE, cu adevărat actualul ministru al Finanțelor se duce și negociaază un acord pe 7 ani”, a spus șeful Executivului.