Luni, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că decizia de a majora salariul minim a fost luată în coaliție pe data de 15 decembrie. Prim-ministrul respinge orice amintire despre o altă decizie în acest sens.

Răspunsul premierului vine în contextul în care surse liberale au indicat că PNL nu a primit nicio informație cu privire la decizia făcută cunoscută la Palatul Victoria.

Acesta amintește că decizia inițială a fost de creștere a salariului minim de la 1 iunie. Premierul a mai precizat că el a respectat decizia care s-a luat în decembrie anul trecut.

”E o decizie luată pe data de, cred, 15 decembrie, în coaliţie, de noi toţi, că se merge cu salariul minim de 3.300 de la 1 ianuarie, urmând ca pe urmă să fie mărit la 1 iunie de 3.700. Nu-mi aduc aminte ca, până s-a luat decizia….cu adevărat împreună cu partenerii sociali, cu sindicatele, la guvern, să fi fost altă decizie. Deci, cu alte cuvinte, eu am respectat această decizie”, a spus şeful Executivului.

Premierul a adăugat că există o lege temporară referitoare la cei 200 de lei neimpozabili, care va expira la data de 31 decembrie.

Luni, Coaliția se va întruni la ora 15:00 pentru a discuta despre majorarea salariului minim, anunțată de premierul Marcel Ciolacu după Consiliul Tripartit din săptămâna anterioară.

Pe Facebook, premierul a menționat că începând cu 1 iulie, salariul minim va crește la 3.700 de lei brut.

Luni, premierul Marcel Ciolacu a precizat că nu este de acord cu intenția liberalilor de a impune în coaliție o ordonanță privind noi reduceri de cheltuieli.

El a subliniat că, în calitate de șef al Executivului, nu va consimți ca activitatea Guvernului să fie supusă complet:

Astfel, a reamintit de experiența anterioară cu PNL-USR.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu există nicio creștere a cheltuielilor. El spune că acesta este normală.

Prim-ministrul a mai spus că în ultima lună au existat cheltuieli de aproape 70 de miliarde.

El a subliniat că s-a transferat 0,5% din PIB pentru a asigura plata pensiilor înainte de sărbătorile pascale.

De asemenea, el a negat că ar fi văzut persoane care să transporte dulapuri în fața vreunui minister.

”Creşterea cheltuielilor, vă spun încă o dată, e normal, pe ultima lună au fost cheltuieli de aproape 70 de miliardele. Oameni buni, am mutat pensiile, 0,5% din PIB. Ce vreţi, să vă spun că e o catastrofă, când era ceva predictibil că vor creşte cheltuieille, mutând ca oamenii să îşi primească pensiile înainte de sărbătorile pascale? La cheltuieli, haideţi să vedem exact fiecare capitol despre ce este vorba. Am văzut în faţa vreunui minister, să cărau dulapuri? Că eu nu am văzut”, a mai spus premierul Ciolacu.