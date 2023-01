Marcel Ciolacu susține ferm că 2022 a fost anul în care România a revenit la normalitate

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, susține ferm că 2022 a fost anul în care România a fost readusă la normalitatea dinaintea pandemiei provocată de coronavirus. Au fost redeschise școlile şi economia, s-au deblocat proiecte mari de investiţii şi s-au luat măsuri pentru a proteja nivelul de trai al cetățenilor români.

„Anul 2022 a fost anul în care am readus România la normalitate: am deschis școlile și economia, am deblocat proiecte mari de investiții, am luat măsuri pentru a proteja nivelul de trai al românilor (reglementarea prețurilor la energie și gaze, creșterea pensiilor și a salariului minim), precum și măsuri pentru a stimula economia românească și în mod special agricultura și produsele românești.

Dar, cel mai important, pentru a avea în continuare creștere economică, am pus bazele unui buget care să permită ca anul 2023 să fie un an al investițiilor.

Mă bucur că astăzi, la Zalău, alături de primarul Ionel Ciunt am și recepționat două dintre lucrările de investiții din oraș. Lor, li se vor adăuga alte proiecte de investiții – în creșe, grădinițe, școli – în valoare de zeci de milioane de euro, bani proveniți din PNRR sau alte fonduri europene.

Pentru că activitatea unui primar nu se judecă după vorbe, ci după fapte”, a scris, vineri seară, Marcel Ciolacu pe contul lui de Facebook, după ce a participat la conferinţa de alegeri a PSD Zalău.

România a devenit a 19-a cea mai complexă și sofisticată economie din întreaga lume

Vă amintim că în prima ședință de guvern din 2023, premierul României, Nicolae Ciucă, a vorbit despre progresul economic al țării noastră, precizând că economia românească a devenit a 19-a cea mai complexă și sofisticată economie din întreaga lume.

Declarația sa a venit la scurt timp după ce specialiștii economici din cadrul Universității Harvard au realizat o analiză privind evoluția economiei României în viitor, ajungând la concluzia că țara noastră are o economie complexă și sofisticată, fiind a 19-a din întreaga lume la acest capitol, și că ar urma să înregistreze o creștere medie de 2,9% până în 2030.

Indicatorul de complexitate al Universității Harvard nu analizează doar gradul de dezvoltare al unui stat, ci analizează în profunzime produsele și serviciile produse și exportate de către acel stat.

În ceea ce privește România, se observă o creștere consistentă în acest clasament mondial, creștere care a devenit din ce în ce mai susținută după admiterea în Uniunea Europeană, eveniment care a avut loc în anul 2007. În urmă cu 20 de ani, țara noastră ocupa locul 39 în lume, apoi a urcat cu aproape o poziție în fiecare an.

Locul 19 este cea mai bună poziție a României de când se realizează analiza Universității Harvard.

În 1990, la startul comun pe care l-au avut toate economiile țărilor care au renunțat la regimul comunist, România era cunoscută pe plan internațional drept un producător și exportator de produse cu o valoarea adăugată minimă. În ultimii ani, însă, economia românească s-a diversificat, producând și exportând electronice, electrocasnice, servicii IT, autoturisme și componente auto.

„România este o țară cu venituri peste medie, este a 44-a cea mai bogată economie după PIB/cap de locuitor dintre cele 133 studiate. În ultimii cinci ani, PIB/cap de locuitor a crescut în medie cu 3,9%, peste media regiunii”, au explicat specialiștii economici din cadrul Universității Harvard.

În prezent, analiștii economici de la Universitatea Harvard estimează că ritmul de creștere a economiei românești va fi în jurul unei medii de 2,9%/an, până în 2030. De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor va crește cu 3,5%.

„Creșterea va putea fi obținută prin folosirea succeselor actuale și a know-how-ului dobândit pentru a dezvolta producția unor bunuri cu mai mare complexitate. Momentan, România este a 19-a cea mai complexă economie, conform Economic Complexity Index (ECI). Comparativ cu acum un deceniu, economia a devenit mai sofisticată”, este concluzia studiului respectiv.