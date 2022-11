Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a recunoscut că țara noastră a evitat la limită un blocaj al sectorului de construcții. În plus, grantul alocat României prin PNRR a scăzut cu peste 2 miliarde de euro.

„Că urmare a creșterii economice pe care am avut-o în anul 2021 față de anul 2020, suntem cu o reducere de 2,1 miliarde euro grant. Avem o serie de criterii pe care le-am discutat cu Comisia Europeană, pe care să le avem în vedere la reducerea grantului cu suma pe acre am menționat-o, dar criteriile sunt de genul restructurarea bugetului unor reforme, acolo unde vedem că este o supradimensionare de buget, sau prioritatea investițiilor pe timp de criză”, a declarat Marcel Boloș.

România a pierdut bani din PNRR

Marcel Boloș a ținut să menționeze că sănătatea, educația, energia și transporturile sunt domenii care nu pot avea de suferit din această cauză. De asemenea, unele proiecte care nu sunt prioritare pe timp de criză ar putea fi amânate sau ar putea rămâne cu mai puțini bani din PNRR. Recent, criza s-a făcut simțită și în sectorul construcțiilor.

„A fost intr-adevar un an foarte greu pentru Guvernul Romaniei pentru ca a fost plin de provocari generate de criza. In luna mai-iunie, un pericol iminent de a se opri santierele care implementau proiecte de infrastructura. Am avut un apel de proiecte in care au fost depuse 1448 de cereri de finantare de la firmele din constructii”, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Până la finalul lunii decembrie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene trebuie să negocieze cu Comisia Europeană renunțarea la proiecte în valoare de peste 2 miliarde de euro.

Marcel Boloș, despre voucherele pentru consumul energetic

Marcel Boloş a explicat mecanismul de funcţionare a voucherelor pentru consumul energetic. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a anunțat, sâmbătă seară, că voucherele pentru consumul energetic ce vor fi acordate categoriilor cu venituri mici vor putea fi folosite începând din luna martie 2023, până în 31 decembrie 2023, pentru plata încălzirii sau energiei electrice.

Marcel Boloş a explicat, sâmbătă, la Antena 3, că mecanismul privind voucherele a fost gândit prin Poşta Română.

”Am gândit acest mecanism prin Poşta Română pentru că avem în vedere toate formele de consum energetic. Avem două tranşe de 700 de lei, de două ori pe an. Avem în vedere sezonul rece, respectiv sezonul care începe în octombrie – noiembrie şi continuă până în luna martie-aprilie. Prima tranşă în februarie, a doua în septembrie’, a spus ministrul Boloș.