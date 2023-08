Ministrul Finanţelor Marcel Boloş a dat asigurări că toţi angajații îşi vor primi salariile şi nu vor fi probleme cu plăţile. Oficialul a mers vineri la două trezorerii din Bucureşti, pe fondul protestelor spontane declanşate de angajaţii din Finanţe la nivelul întregii ţări.

Nu vor fi probleme cu plățile

„Atunci vă așteptăm la noi la sediu să bem o cafea împreună”, mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie.

Și la prima oră am fost acolo, am reușit să ajung azi la două trezorerii din București. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reușit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor și să văd cum lucrează, să înțeleg provocările cu care se confruntă și să împărtășim câteva zâmbete pe parcurs.

Două aspecte au fost de mare interes și am vrut să fie clare:

1. Toți își primesc salariile și nu vor fi probleme cu plățile.

2. Niciun angajat nu va fi în situația să dea examen pentru a-și păstra postul.

Un lucru cu care le-am spus însă că nu sunt de acord și pe care îl voi susține în continuare este ca angajații cu venituri foarte mari să primească și diferite beneficii suplimentare, la care omul de rând nu ajunge nici să spere.

Ei, fiind inima financiară a țării, știu mai bine decât orice altă instituție cât de necesară este reforma aparatului central, reducerea de cheltuieli și încadrarea în deficitul bugetar asumat”, a transmis ministrul Marcel Boloş într-o postare pe Facebook.

Proteste spontane în toată țara

Peste 15.000 de angajaţi din structurile Ministerului de Finanţe din toată ţara au declanşat joi proteste spontane, nemulţumiţi de măsurile propuse de Executiv pentru reducerea cheltuielilor bugetare, în condiţiile în care acestea ar putea afecta peste 22.000 de persoane din sistem.

„Este o formă de grevă spontană pe care colegii noştri au adoptat-o deja. Nu este controlabilă de sindicat. Noi voiam să pornim pe 22 (august a.c.) aceeaşi acţiune de protest, dar între timp, colegii noştri s-au supărat şi mai tare şi au ieşit în forme spontane. Să vedem cum le controlează Guvernul pe care l-am anunţat. (…)

Din ce ştiu acum, la prima mână, la nivel naţional, sunt vreo 15.000 de persoane la protest”, a declarat Vasile Marica, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Finanţe, la protestul spontan declanşat de angajaţii din Ministerul de Finanţe.