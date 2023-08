Protestele continuă în rândul angajaților de la Finanțe

Protestele continuă în rândul angajaților de la Finanțe. Pe fond, ministrul Marcel Boloș spune că nu poate rezolva probleme peste noapte și îi îndeamnă pe oameni la calm.

Aflat la Trezoreria Municipiului București, unde va purta discuții cu angajații de acolo, ministrul Finanțelor a declarat: „Este prematur acum să facem o analiză a ducerii la îndeplinire a acestor angajamente. Am promis că într-o lună ne vom întâlni din nou și facem evaluarea acestor lucruri pe care le-am pomenit în cursul zilei de ieri”.

„Impactul nu este atât de mare să pună în dificultate bugetul de stat. Pe de altă parte, este îndreptățit tot ceea ce dumnealor au ca și forme de revendicare din punct de vedere al salarizării, pentru că sunt cu grilele de salarizare rămase în urmă și sunt instituția cea mai importantă a României. (…)

Eu mi-am luat niște angajamente și lumea ar trebui să aibă răbdare ca să le putem duce la bun sfârșit. Eu am venit în urmă cu o lună și jumătate și am preluat conducerea acestui minister.

Nu pot să le rezolv peste noapte și nu cred că există astfel de pretenții. Eu îndemn la calm și să avem puțină răbdare până găsesc soluții la problemele și revendicările lor”, a continuat Marcel Boloș.

Nu vor exista demisii în lanț

Ministrul Finanțelor a mai precizat că nu se pune problema demisiilor în lanț, subliniind că nu se face vinovat de salariile mici din Ministerul Finanțelor.

El spune că sunt mulți care doresc să se transfere la Ministerul Fondurilor Europene și că va face tot ce ține de el pentru a crește salariile la Ministerul Finanțelor.

„Nu se cred că se pune problema unor demisii în lanț. Se pune problema acestor situații neplăcute, care a apărut ca urmare a refuzului de a aproba transferul la Ministerul Fondurilor Europene. Nu este vina mea pentru salariile mici din Ministerul Finanțelor și știu că unii își doresc transferul la Ministerul Fondurilor Europene și este de înțeles din punct de vedere salarial. Voi face tot ce este posibil pentru a crește salariile la Finanțe pentru a asigura un nivel decent tuturor.

Am adus cafea pentru că am promis că vin să beau o cafea cu cei care lucrează la Trezorerie. În cursul zilei de ieri m-au invitat la o cafea și am răspuns pozitiv”, a continuat șeful de la Finanțe.