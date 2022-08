Astfel, Paul Georgescu, 43 de ani, fostul campion naţional la polo cu Steaua, a devenit pe 24 august al 107-lea om din istorie care a reuşit să traverseze apele reci ale Canalului Nordic, înotând 34,7 kilometri timp de 11 ore şi 7 minute.

Sportivul a ajuns cu 9 zile înaintea începerii „ferestrei” lui de traversare şi a stat într-un stres continuu din cauza timpului nefavorabil.

„Am vorbit cu pilotul şi chiar ne înţelesesem să revin în septembrie dacă nu se schimba nimic. Chiar cu o zi înainte prognoza s-a schimbat în bine şi am fost anunţat că voi înota în ultima zi. Concentrarea dispăruse. Eram cu gândul că revin în septembrie. Motivaţia mi-a scăzut foarte mult. Pe lângă această veste neaşteptată, deja un prieten din echipa de suport plecase la Bucureşti”, a relatat Georgescu.

Paul Georgescu a avut parte de o vreme perfectă: soare puternic, vânt moderat, dar totuşi o apă de doar 14 grade. Ultimii 5 kilometri au fost infernali.

„Curentul îmi venea împotrivă, vântul din lateral, iar eu eram într-o stare de epuizare avansată. Mişcările mele în ultima oră scăzuseră la 44 de la 60 . În afară de asta, la ultimele două pauze de alimentare, nu mai comunicam cu echipa. Pentru a-mi găsi motivaţia am început să comunic imaginativ, în gând, cu soţia şi cei doi copii. A fost momentul când, cu ultima picătură de energie, am străpuns curentul şi am atins stâncile de pe malul scoţian, după 11 ore şi 7 minute”, a declarat Paul Georgescu.

„Nu îmi găsesc cuvintele să exprim la ce efort şi-a supus Paul corpul pentru a atinge acest obiectiv extrem de provocator. O traversare fenomenală în care a avut apă de 13-15 grade, vânt puternic, curenţi potrivnici, bancuri de meduze… În ultimele două ore s-a aflat la limita inconştienţei, dar a fost extrem de motivat să termine ce şi-a propus” a declarat Cristian Mitrică, singurul român aflat pe barcă în echipa de ”team support”.

Acesta a fost al patrulea „canal” din proiectul Ocean’s Seven traversat de Paul Georgescu după Catalina Strait Los Angeles, Molokai Strait Hawaii şi English Channel. Urmează Gibraltar Strait, Tsuguru Strait-Japan şi Cooks Straits-New Zealand.

Paul Georgescu a devenit primul roman din istorie care a primit titlul de „Man of the Year” în 2021, acordat de World Open Water Swimming Association Awards (WOWSA), cea mai mare organizaţie de înot în ape deschise din lume.