O tranzacție imobiliară discretă, dar cu o miză de top, readuce în centrul atenției una dintre cele mai controversate figuri politice ale ultimilor ani. Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale din decembrie 2024 și personaj cu rezonanță internațională, a încasat nu mai puțin de 600.000 de euro după vânzarea locuinței sale din Austria, într-o zonă exclusivistă aflată la doar 30 de kilometri de Viena.

Reporterii FANATIK au ajuns la fața locului, în localitatea Gunselsdorf, o așezare idilică traversată de râul Triesting, în care liniștea și ordinea urbanistică compun un tablou de o eleganță rafinată. Casa în care Călin și Cristela Georgescu au locuit timp de patru ani – din 2017 până în 2021 – se distinge prin discreție și bun gust: acoperiș cu țiglă verde, grilaje la ferestre, vegetație densă pe gard și o curte atent îngrijită.

Actualul proprietar al imobilului, Markus, un austriac deschis și comunicativ, a povestit în exclusivitate pentru FANATIK cum a decurs achiziția și care a fost experiența sa cu familia Georgescu.

„Aaa, aţi venit pentru că e fosta casă a lui Călin Georgescu. Aşa este, am cumpărat-o de la el în 2021”, a confirmat Markus, surprins de vizita jurnaliștilor. Acesta spune că îl cunoștea deja pe Georgescu din articolele apărute în presa austriacă și că a fost surprins de notorietatea rapid câștigată de fostul candidat în România.

Mărturisirile noului proprietar sunt grăitoare și adaugă o nuanță neașteptată poveștii. Markus susține că a fost aproape să fie păcălit de alți vânzători din zonă, însă negocierile cu Georgescu au fost impecabile.

Eu am plătit 600.000 de euro pe locuinţă. V-am spus, nu e un secret. A fost la acel moment preţul corect şi mă bucur că nu am avut niciun fel de problemă”, a declarat Markus, pentru Fanatik.ro .

Am apreciat că nu au pus presiune pe mine, m-au lăsat să mă gândesc şi până la urmă am bătut palma şi totul s-a derulat normal. Dar să ştiţi că acestea sunt date publice, nu este vreun secret. Există un registru unde se pot verifica foştii proprietari, preţul cu care s-a vândut casa.

În ciuda notorietății controversate a fostului politician, austriacul spune că nu a avut rețineri să cumpere imobilul și păstrează o amintire plăcută a interacțiunii cu familia Georgescu.

Călin Georgescu a explicat într-un interviu din 2019 decizia de a se stabili în Austria, după ce a fost numit coordonator al Clubului de la Roma pe Europa și ulterior președinte al centrului de cercetare afiliat.

„Înainte să vin aici (n.r. – în Austria), am fost numit coordonatorul Clubului de la Roma pe Europa, având sediul în Elveția, și pe vremea respectivă se numea European Support Center și avea sediul în Viena.

Am fost ales întâi membru și apoi numit președintele acestui centru. Acum puțin timp, centrul s-a mutat în Germania, la Konstantz, eu am rămas președintele noului institut European Research Center.

Și pentru că am venit în Austria și mi-a plăcut, nu am mai plecat în Germania, am rămas în Austria, o țară foarte frumoasă”, declara Călin Georgescu, citat de Libertatea.ro.