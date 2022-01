Performanța incredibilă a unui înotător român! A fost nominalizat la Man of The Year 2021

Sursă: Facebook

Înotătorul român Paul Georgescu a fost nominalizat pentru a treia oară la titlul de Man of The Year 2021, la World Open Water Swimming Association Awards, cea mai mare organizație de înot în ape deschise din lume. În istoria premiilor Man of The Year, doar bulgarul Petar Stoychev a fost nominalizat de 4 ori consecutiv.