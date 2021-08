David Popovici, înotătorul român de 16 ani care a impresionat pe toată lumea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-a întors în ţară.

Cu toate că nu a reuşit să obţină o medalie olimpică, terminând pe locul 4 finala probei de 200 metri liber şi pe locul 7 finala probei de 100 metri liber, performanţele acestuia dinaintea şi din timpul Olimpiadei par să fie doar începutul unei cariere de succes pe plan mondial.

La sosirea în ţară, David a spus că mai sunt multe concursuri la care va participa până la Olimpiada din Paris 2024, iar adversarii săi trebuie să se teamă, pentru că ce au văzut la Tokyo a fost doar filmul de prezentare.

“Le mulţumesc tututor celor care au venit la aeroport. Mă aşteptam la o primire, dar nici chiar la primirea aceasta. A fost foarte frumos, mai ales că au venit şi băieţii de la Subcarpaţi, sunt fanul lor.

Nu am vrut decât să îi sperii un pic pe americani şi să le arăt doar un trailer pentru ceea ce vom face în următorii ani. Foarte tare m-a motivat faptul că ştiam că lumea este trează să mă vadă, am înotat cu gândul la voi, la toţi românii care s-au trezit dimineaţa să mă vadă. Asta m-a ajutat foarte mult, am împins foarte tare.

Mă bucur că am reuşit să fiu în cel mai mare vârf de formă pe care l-aş fi putut să îl am şi să câştig această experienţă de la Jocurile Olimpice. Eu sunt destul de sigur că mă voi întoarce de la Paris cu o medalie, dar până la Paris mai sunt destul de multe concursuri. Toată lumea îşi doreşte câte ceva de la noi, numai că noi nu avem timp să îndeplinim dorinţele altora, avem timp doar să îndeplinim ceea ce vrem noi şi eu cred că am îndeplinit cu vârf şi măsură.

Eu mi-am atins obiectivul la Tokyo, am fost peste. Acum scrie toată lumea ce vrea, dar eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele şi suntem mai mult decât satisfăcuţi, atât eu cât şi antrenorul meu”, a spus David Popovici, luni, la sosirea pe Aeroportul din Otopeni.