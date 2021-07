Robert Glinţă și David Popovici au dat tot ce au avut mai bun în finalele de la Jocurile Olimpice. Medalia de bronz a fost foarte aproape pentru Popovici.

”Dacă îmi lăsam o unghie mai lungă, poate luam medalie”, glumește el.

Robert Glinţă și David Popovici au dat tot ce au avut mai bun. Pe ce locuri sau clasat

Robert Glinţă a înotat la potenţialul său maxim în finala probei de 100 m spate, desfăşurată marţi dimineaţa la Aquatics Centre, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar nu a reuşit o clasare mai bună de locul opt, la fel ca acum patru ani la Rio.

Glinţă a luat startul de pe culoarul opt, a început bine şi ocupa locul patru la jumătatea cursei, însă pe ultimii metri nu a mai reuşit să-şi plaseze sprintul său obişnuit şi a încheiat cursa pe ultimul loc (52sec95/100), dar cu un timp clar mai bun decât în serii şi semifinale.

Medalia de aur la 100 m spate a fost cucerită de rusul Evgheni Rilov (51sec98/100), podiumul fiind completat de conaţionalul său Kliment Kolesnikov (52sec00) şi de americanul Ryan Murphy (52sec19/100).

”A fost o finală extrem de epuizantă, dar toate cursele sunt aşa, e vorba de a da tot ce ai mai bun din tine, de a nu termina cu niciun fel de resurse. Eu am dat tot ce am avut în mine astăzi şi de aceea sunt aşa de epuizat.

Până la urmă am avut o cursă mai bună ca în semifinale şi în calificări, asta este îmbucurător şi timpul meu nu a fost departe de recordul meu naţional şi personal. Din punct de vedere tehnic şi tactic, am executat o cursă foarte bună şi nu cred că la nivelul actual exista ceva ce aş fi putut să fac pentru obţine un rezultat mai bun.

Ăsta mi-a fost nivelul la această competiţie și mă bucur că am putut să execut la capacităţile mele maxime şi în condiţiile acestea”, a declarat Robert Glinţă după finala desfăşurată marţi dimineaţă la Aquatics Centre din Tokyo.

”A fost maximul ce am putut oferi la acest moment”

Glinţă a explicat că planul său a fost să înceapă tare cursa şi la finiş să-şi pună în valoare calităţile sale, dar nu a putut să-l respecte. A fost al patrulea după primul bazin şi al optulea în final:

”Am încercat să plec mai tare, era singura mea şansă, şi să mă bazez pe resursele mele de a finaliza foarte bine cursa. Am dat tot ce aveam în mine, efectiv mai mult de atât nu aveam ce să fac, tehnic şi tactic a fost maximul ce am putut oferi la acest moment. Eu sunt încântat, asta vă spun.

Aceste curse îmi servesc ca lecţii şi experienţe, cu siguranţă am devenit un înotător mai complet. Voi avea foarte multe de învăţat din această experienţă, o voi folosi ca sursă de motivaţie şi inspiraţie pentru viitor”.

Popovici, la un pas de medalie

La rândul său, David Popovici, copilul minune al înotului românesc şi mondial,a făcut o cursă formidabilă în finala de la 200 m liber, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în care a obţinut un excelent loc patru, la doar două sutimi de medalia de bronz.

Popovici a luat startul pe primul culoar, iar după primii 50 m a fost al treilea, a întors al patrulea la 100 m şi al şaselea la 150 m, după care pe ultima lungime a avut un finiş formidabil, terminând pe locul patru (1min44sec68/100, la doar 2/100 de bronzul olimpic.

Finala de la 200 m liber, disputată la Aquatics Centre din Tokyo, a fost câştigată de britanicul Tom Dean (1min44sec22/100), urmat în clasament de conaţionalul său Duncan Scott (1min44sec26/100) şi de brazilianul Fernando Scheffer (1min44sec66/100).

Înotătorul român de 16 ani, care la Tokyo a trecut rapid de la statutul de mare speranţă la un sportiv deja consacrat, va concura marţi seara şi în serii la 100 m liber.

Popovici a glumit pe seama diferenţei foarte mici de locul trei şi a spus că nu are niciun regret pentru că a ratat medalia olimpică.

”Consider că am câştigat locul IV”

”Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut.

Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur. Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul.

Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV”, a declarat David Popovici la zona mixtă după finala de la 200 m liber.

”A fost o încălzire un pic mai lungă şi cam grea, proba de 200 m, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe. Eu mă aştept la un rezultat cel puţin la fel de bun.

Nu am simţit presiune la 200 m şi nu o s-o las să mă afecteze, pentru că ea există totuşi, nici la 100 m. Pentru că deşi sunt nişte bestii ale înotului cele cu care mă întrec, mi-am câştigat dreptul să fiu lângă ei şi să fiu una dintre bestii”, a mai spus David Popovici.

Înotul a adus 9 medalii olimpice României, în istorie

Înotul a contribuit la palmaresul României de la Jocurile Olimpice un număr de nouă medalii, dintre care trei de aur, două de argint şi patru de bronz.

Ultimele medalii olimpice cucerite de înotătorii români datează de la JO 2004 de la Atena, când Alina Potec a obţinut aurul la 200 m liber, iar Răzvan Ionuţ Florea a fost medaliat cu bronz la 200 m spate. El a rămas şi singurul băiat care a urcat pe podium până acum la olimpiadă.

Din 1952, de la prima participare la întrecerile olimpice de înot, reprezentanţii României nu au mai lipsit decât de la două ediţii ale JO, în 1964 şi 1976.

Sursă foto: Federaţia Română de Înot.