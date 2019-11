Tinmar Energy susține #ceamaibunaenergie românească în sport și alimentează succesul românesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Singurul calificat din România la această ediție, Robert Glință dă un exemplu de performanță, pasiune și perseverență, calitățile ce stau la baza unui sportiv excelent.

”Robert este singurul înotător român care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyio 2020, dar și singurul de la Jocurile Olimpice de Vară din 2016 de la Rio De Janeiro. Deține recordul mondial pentru juniori și recordul național pentru seniori la 100m spate, în bazin olimpic. Palmaresul său este, însă, mult mai lung, iar lista de competiții naționale și internaționale unde s-a făcut remarcat, dar și de premii și distincții speciale, începe din 2006, de la vârsta de 9 ani.”, spune Carla Parnică.

„Mă bucur să am alături de mine un brand care, la fel ca mine, țintește sus, iubește competiția și are un mindset baza pe ideea de performanță în ceea ce face. Ne așteaptă un drum intens, dar cu răbdare și cu echipa mea extraordinară, din care face parte și Tinmar acum, știu că va fi și un drum extrem de frumos. Să îmi depășesc limitele, să mă calific alături de niște sportivi de mare calibru și să reușesc să am o mentalitate îndreptată spre succes – astea înseamnă pentru mine #ceamaibunaenergie. ” spune Robert Glință.

Tinmar Energy, este singura companie cu capital privat românesc din sectorul energiei electrice care s-a extins într-un ritm accelerat și pe timp de criză, având în portofoliu companii de referință, dar și clienți rezidențiali.

De mai bine de trei ani, compania furnizează energie electrică și gaze naturale, alături de alte servicii integrate – și pe segmentul de piață destinat consumatorilor rezidențiali. Cu o experiență de peste 18 ani în energie, Tinmar este și producător de energie regenerabilă prin investiții susținute în parcurile fotovoltaice. În prezent compania deține 8 parcuri fotovoltaice, cu o capacitate de producție de 60 MWp în cele mai însorite zone ale României.

