Decizia de suspendare a fost luată în urma scandalului provocat de imaginile cu o femeie care a născut pe trotuar, în curtea spitalului. La două zile de la izbucnirea scandalului, primarul Constantin Sava a anunțat: „Față de reacția publicului, am luat hotărârea de suspendare”.

Această acțiune are loc după ce, luni, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a cerut demisia de onoare sau demiterea managerului spitalului din Urziceni. „O demisie de onoare sau o demitere a managerului acestei unităţi medicale de către primarul din Urziceni cred că este şi morală şi potrivită”, cerea, în acel moment, Rafila.

Tot la începutul acestei săptămâni, managerul spitalului și numeroase cadre medicale au primit sancțiuni prin echipa de control a ministerului.

Scandalul a izbucnit atunci când o tânără a născut pe trotuar, în fața Spitalului Municipal Urziceni, județul Ialomiţa, după fusese respinsă la Urgenţe, în dimineața zilei de luni, pentru că nu mai erau locuri, potrivit martorilor.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu, în urma imaginilor apărute în spațiul public care au scandalizat întreaga țară. Personalul medical riscă acuzații de abuz în serviciu, ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, potrivit IPJ Ialomița.

Declarațiile managerului Spitalului Urziceni, Daniela Ianuș, după izbucnirea scandalului

„Eu consider că ceea ce am făcut de 6 ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Noi am procedat exact singura chestie e că asistenta trebuia să…Avem două echipe de control, urmează o anchetă”.

Întrebată de ce este suspendată activitatea la Secția Pediatrie până pe 15 august, directorul a răspuns: „Este suspendată pentru că 5 din cele 7 asistente ale secției sunt în concediu medical. Fac și eu o sesizare la Casa de Sănătate să verifice dacă aceste concedii medicale sunt reale sau nu. Avem trei linii de gardă: chirurgie, medicină internă și pediatrie. Avem medici devotați, care își fac meseria și care își depășesc competențele. Nu sunt descumpănită, vom face anchetă și vom vedea ce se va întâmpla. Nu am apucat să fac o anchetă internă. Nu încercați să mă intimidați.Posturile au fost blocate prin ordonanță de guvern, avem deficit de medici”.