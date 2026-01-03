Emilia Ghinescu trăiește de aproape două decenii o suferință fără margini. Fiica sa, Elodia Ghinescu, a dispărut, iar trupul ei nu a fost niciodată găsit. În fiecare zi, mama sa se roagă la un mormânt gol, păstrând vie amintirea fiicei sale și a vieții care ar fi putut fi.

Pe lângă durerea pierderii Elodiei, Emilia Ghinescu resimte și lipsa nepotului ei, Patrik, pe care nu l-a mai văzut de aproximativ 15 ani. Băiatul a fost înfiat de sora tatălui său, Cristian Cioacă, iar legătura cu bunica sa s-a pierdut treptat.

„Era un copil tare frumos, nu are culoarea ochilor Elodiei, dar are privirea ei. Mi-e atât de dor de el, dar nici nu știu de unde să îl iau, unde să îl caut. Mai vorbește lumea că ar fi la facultate, e deștept, interesat de carte, dar eu nu l-am mai văzut de vreo 15 ani. M-ar bucura o îmbrățișare. Cred că toată această tragedie l-a afectat foarte mult și n-a mai vrut să știe de nimeni și de nimic. Acum e mare, are viața lui. Tare mi-aș dori să nu mă fi uitat, când era mic îl luam la noi, eu și soțul meu îl răsfățam, îi cumpăram hăinuțe, îl plimbam, se simțea bine la noi, atunci, când trăia mama lui”, spune aceasta.

În trecut, ea și fiica sa se asigurau că nepotul lor are un sprijin financiar, depunând lunar bani într-un cont destinat studiilor sale.

”Multă vreme eu și Elodia i-am depus copilului o sumă de bani lunară, într-un cont, ca să aibă de studii. Eu îi depuneam 50 de lei lunar și Elodia tot câte 50 de lei. Nici nu știu dacă i-au fost dați acei bani, din acel cont. Nu știu dacă Patrik a beneficiat de lucrurile mamei lui, de banii din vânzările proprietăților ei”, a declarat mama Elodiei Ghinescu pentru Click.ro.

În plus, Emilia Ghinescu dezvăluie că nepotul ei a avut trei nume de familie: inițial, dintr-o greșeală, a fost trecut cu numele mamei, Ghinescu, apoi cu cel al tatălui, Cioacă, iar după înfiere, ar fi preluat numele mătușii sale, Ene.