Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a subliniat, marți, că bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi de 10 miliarde de lei, în acest an, dublu faţă de cel alocat în 2022. Așadar, vor fi mai mulţi bani pentru Programul Rabla.

Bugetul AFM s-a dublat

„Față de anul trecut, am dublat bugetul AFM! Știm că lucrăm bine când un număr cât mai mare de cetățeni se bucură de programele AFM, sistemul nu se prăbușește, bugetul aprobat nu se epuizează repede, procesăm toate dosarele la timp și începem programele aprobate.

Am promis că vom reforma Administrația Fondului pentru Mediu când am preluat conducerea Ministerului Mediului. Am început procesul, anul acesta vom descentraliza programul local de casare a mașinilor vechi.

Dar știm foarte bine că reformele nu sunt suficiente, că trebuie mărit bugetul pentru ca tot mai multe persoane să devină beneficiare ale acestor programe.

În acest an, bugetul AFM este dublu față de anul trecut: 10 miliarde de lei față de 5 miliarde de lei cât era în 2022.”, a scris, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

3400 de tone de deșeuri au fost oprite la graniță

De asemenea, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a mai menționat că datorită noului sistem de trasabilitate, 3400 de tone de deșeuri neînregistrate sau neconforme au fost oprite la graniță.

„Am urmărit, deja, traseul a 114.000 de tone de deșeuri reciclabile intrate în țară, prin sistemul de trasabilitate pentru transportul transfrontalier al deșeurilor, pus în funcțiune anul trecut.

Un număr de 91 operatori au fost înrolați în sistemul RoAFM și am asigurat trasabilitatea a 8.319 de tranzacții înregistrate. Aceste deșeuri au fost controlate la frontieră de 350 de comisari ai Gărzii de Mediu, împreună cu Poliția de Frontieră. Ne-am asigurat, astfel, că intră în țară doar acele cantități care ajung la reciclare și aduc valoare economiei autohtone.

Datorită sistemului de trasabilitate, 3400 de tone de deșeuri neînregistrate sau neconforme au fost oprite la graniță.

Scopul rămâne neschimbat: nu vom permite ca România să devină groapa de gunoi a Europei Anul acesta venim cu o îmbunătățire a sistemului și, pentru a preveni încercările de a ocoli legea, pregătim o reglementare mai clară privind produsele second-hand. Vor intra în țară doar acele haine sau electrocasnice care, într-adevăr, pot fi refolosite.”, a menționat Tanczos Barna.