În cadrul podcastului EVZ Robert Turcescu alături de Dan Andronic i-au avut ca invitați pe senatorul PSD Radu Popa și pe specialistul în energie, fost senator PNL, Dian Popescu . Care sunt șansele României de a ieși din această criză energetică? Mai avem vreo șansă de scăpare? Care sunt deciziile ce nu trebuiau să fie luate, dar au fost adoptate și au provocat reacții negative pe termen scurt? Cât de gravă este situația infrastructurii energetice din România? La aceste întrebări s-a răspuns în cadrul podcastului EVZ.

„În Europa sunt 27 de terminale pe gaz lichefiat. Ele aduc din Rusia și restul statelor care produc 224 miliarde metri cubi gaz. Ruta asta, de gaze, care venea către terminalele europene, s-a mutat către Asia. Producătorii români au diminuat și producția. Am eliminat rutele alternative. Magistrala ucraineană s-a închis”, prezintă Radu Popa, senator PSD, situația energetică regională.

În acest context, în care capacitatea României este redusă de la lună la lună și devenim din ce în ce mai dependenți de importuri, în același timp energia vândută de companiile de stat se scumpește. Statul încasează lunar aproximativ 1 miliard de lei datorită acestor creșteri de prețuri: „Băgăm bani în buzunarul statului român”, spune Robert Turcescu. „Ciucă nu înțelege cum e cu producătorul, furnizorul, distributorul, cu bursa! E complicat”

Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, companii căpușate de stat

Toate marile companii esențiale pentru România în această criză au la conducere persoane mai mult sau mai puțin pregătite în domeniu. Acesta este rezultatul negocierilor purtate în ultimii ani între partidele politice care au promovat tot felul de personaje fără merit în Consiliile de Administrație.

„Numirile în Consiliul de Administrație și Consiliul Director le face direct ministrul Energiei prin sinecuri politice. Incapabili!”, atenționează Dian Popescu.

În state din Occident, precum Franța, guvernul a mobilizat companiile din energie pentru a trece peste acest haos, explică Radu Popa, senator PSD:

„80% din consum e produs în România. Franța, care nu are atât, și-a chemat principalul producător de energie electrică și l-a pus să vândă calupuri mari de energie la concurenții din piață. În felul acesta scade prețul din piață”, explică senatorul PSD, care vrea ca aceeași măsură să fie implementată și la noi în țară.

Totuși, planul său poate să nu funcționeze, deoarece Dian Popescu a pus accent pe faptul că statul român a încurajat transformarea unui mare producător de energie, Hidroelectrica, în furnizor. „Toată lumea s-a înghesuit spre Hidroelectrica la furnizare. A terminat cei 1500MW pe care îi poate produce ca furnizor”. Electrica, spre exemplu, a greșit câteva milioane de facturi și încă nu a emis, pentru cei 3,3 milioane de clienți pe care îi are, noile facturi, deoarece nu s-a actualizat încă soft-ul.

„Din decembrie până astăzi Electrica nu a mai făcut facturi, discutăm de 3,3 milioane de clienți. Electrica are numai cheltuieli și nu au venituri. Cel mai mare furnizor a încasat 8 milioane de lei în decembrie și a cheltuit 100 milioane lei. Poate vom avea energie să o luăm mai ieftin și nu o să avem cum să o furnizăm.”, atenționează senatorul PSD, Radu Popa.

O caracatiță ce controlează companiile de stat

Cum putem scăpa din această criză energetică? Radu Popa, senator PSD, atenționează cu privire la jocurile ce au loc în interiorul acestor Consilii de Administrație, unde de multe ori nu se practică logica unei economii de piață, a investițiilor, ci a amânărilor și blocajelor.

„Nu are ce face nici Cîțu, nici Marcel Ciolacu, pentru că la Romgaz este un joc pe care l-am sesizat în ultimul an de zile. Avem gaz în România pe care Romgazul nu-l extrage. În 2017 a fost identificat un secământ de gaz la Caragele care pleacă de la Snagov la Buzău care are 54 miliarde metri cubi. Au pus 10 sonde în 2017 și au anunțat că mai au nevoie de încă 15 sonde. Necesarul de investiție era de 125 milioane de euro, iar toți miniștrii din 2017 până astăzi le-au dat doar 40 milioane euro. Nu reușim să extragem acolo, am pus 2-3 sonde intenționat în zăcăminte de sare, s-au sparte sondele respective, și ce să vezi, nu se mai poate exploata gazul. Astea sunt jocurile făcute de niște băieți”, explică Radu Popa.

Din perspectiva lui Dian Popescu, de vină sunt tot guvernanți, cei din fruntea ministerului Energiei, deoarece ei au numit aceste personaje în fruntea celor mai importante companii din România: „Cine îl pune pe Jude în Consiliul de Administrație de la Romgaz? Nu politicul l-a pus? Cine a pus acești incompetenți?”

„În 2016 România avea de export în fiecare zi 3.000 MW/h. Vă dați seama cum era România. Au reușit să închidă și să scoată din producție 5.000 MW. Importăm 2.000 de MW la ora asta. Închizând capacitate de producție după capacitate, fără să pună ceva în loc. Au fost acele capacități pe cărbune, au crescut certificatele de carbon. Au mers la Bruxelles fără să negocieze, să explice că România nu este capabilă să scoată brusc capacități de cărbune, neconstruind altele în locul lor. La ora asta suntem într-un dezechilibru regional de energie. În cazul ăsta devenim instabilitate”, atenționează Dian Popescu.