Expertul în energie Dian Popescu consideră că Hidroelectrica are un preț bun la energie electrică, dar prin introducerea companiei ca furnizor se dorește, de fapt, distrugerea voită a sistemului energetic din România.

Introducerea Hidroelectrica la furnizare este o greșeală

„E bine să treci la Hidroelectrica. Hidroelectrica are un preț bun. Când ai băgat însă Hidroeletrica la furnizare, ai început distrugerea voită a sistemului energetic românesc, ce a mai rămas din el.

El este producător. Toată energia lui nu are logistică de furnizare, el are o producție de 1.400 de megawați maxim. 1.400 de megawați furnizează și după se oprește, că nu mai are de unde să dea energie ieftină. Ai scos Hidroeletrica de pe piață unde puteai să scazi prețurile la energie, și mi-ai lăsat piața să se bată între gaze și cărbune cu prețuri foarte ridicate. Începutul distrugerii sistemului energetic românesc.

E o nebunie ce vor să facă, fără să aibă o strategie, fără să aibă o gândire logică”, a declarat Dian Popescu.

Hidroelectrica nu știe să vândă energie

Acesta consideră că pentru vânzarea de energie este nevoie de logistică, iar Hidroelectrica a ajuns furnizor pentru că a fost obligată de ministerul Energiei. Din această cauză a fost debalansată piața, consideră Dian Popescu.

„În 2021, și eu am fost influențat. M-am dus la ei și le-am spus faceți furnizare în contextul în care România avea 3.000 de megawați de export. Și mi-au spus: „domnule senator, noi știm să producem, nu știm să vindem”. Domnule, mi-am dat seama că, știți cum se zice: să fii prost, dar să-ți revii. Să mă apuc să fac furnizarea, să fac softuri, e o nebunie.

Hidroelectrica este furnizor, pentru că a fost pusă de ministrul Energiei. Hidroelectrica are energia ieftină și au debalansat piața”, a mai spus Popescu.

De asemenea, jurnalistul Dan Andronic spune că „debalansarea pieței a venit dintr-o prostie românească” prin introducerea Hidroelectrica ca furnizor, ceea ce a creat marje de profit uriașe.

„În loc să lase piața să vândă Hidroelectrica și să faci o scădere a bursei de energie. Hidro să cumpere centralele pe gaz din România”, a declarat acesta.