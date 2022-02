Dian Popescu este fost senator din partea Partidului Național Liberal, în timpul USL, perioada 2012-2016. Acesta a explicat problemele care apasă sistemul energetic românesc și a pus lipsa unei acțiuni concrete pe spatele guvernanților. Conform spuselor sale, nu ar trebui să mai căutăm soluții din partea ministrului Energiei, Virgil Popescu, ci ar trebui să îi cerem explicații pentru ultimii 2 ani pentru actuala criză energetică

„Cifra de afaceri din energie și gaze în România, anul trecut, a fost de 30 miliarde euro. Adică jumătate din bugetul României. Toată presa îl cheamă pe Virgil Popescu și-l întreabă de soluții. Ar trebui să dea explicații cu de ce ne-a adus aici. Dacă mă întrebați la ora asta există soluții tehnice, dar el trebuie chemat să dea explicații, nu soluții”, explică expertul în energie, Dian Popescu.

El este de părere că o mare parte din vină este și a companiilor producătoare de energie. 85% din aceste societăți sunt deținute de statul român, care este acționarul majoritar, și au ajuns să încaseze profituri de până la 1000%. În paralel, vedem cum săptămânal se discută problemele din energie de către un comitet interministerial care nu poate adopta sau propune vreo soluție reală. Ciucă pare a fi un actor adus dintr-o altă stagiatură care nu știe să joace piesa actuală, iar acest fapt se vede din deciziile pe care nu le ia.

„Pe premier nu l-am văzut la întâlniri cu consilieri să meargă la Virgil Popescu. Nu îl interesează, nu se apleacă domnul Ciucă pe acest subiect. Virgil Popescu trebuie să plece urgent, deoarece avem nevoie de oameni care să ia decizii”, spune Dian Popescu.

Mișcări discutabile pe piața de energie, realizate de statul român

„Au băgat Hidroelectrica la furnizare, iau consumat și pe ăia 1500MW de îi avea de putea să intervină cu ei să domolească piața. În acest moment rămânem pe 3 producători: gaze, cărbune și nuclear. Pe gaze și pe cărbune prețul e de la 200 euro pe MW în sus. Hidro e la revedere, nu mai poate domoli piața, nuclearul intră în reparație cu un grup, rămân 700 MW. Gazele 1 aprilie – 1 septembrie, sezon vară, se tranzacționează cu 72 de euro MW. Romgazul a trecut oferte pe același preț”, transmite Dian Popescu.

În această perioadă a anului companiile cumpără cu 70 euro MW de energie electrică pentru sezonul de vară. Anul trecut MW era 40 de euro. Dian Popescu pune accent pe această schimbare, deoarece creșterea de 80% a prețului tranzacționat va genera, pe termen lung pentru consumatorii casnici, noi scumpiri. Cel mai mare câștigător este statul român care poate folosi acești bani în diferite zone de interes, precum cea a împrumuturilor externe. „Au luat banii din companiile energetice, dar practic nu le-au luat din companii, le-au luat din industrie, de la populație”, explică Dian Popescu.

Există concurență pe piața liberă?

Un argument principal pe care politicienii și oamenii din industria energiei l-au avut înainte de liberalizare a fost ideea că piața trebuie să fie una europeană și nereglementată, deoarece ar aduce doar beneficii. Câțiva ani mai târziu, România se află printre statele cele mai afectate de criza energetică europeană.

„Romgazul deține 50% din gazele României, OMV 50%. Ei ar trebui să fie concurenți, că dacă nu, e cartel. Am ieșit public și am zis că România nu are rute alternative de import de gaze, trebuie să avem altele decât Ucraina, Isaac, etc. Acum avem o problemă. Virgil Popescu a plecat în ultimul ceas în Azerbaijan. A stat la masă cu directorul OMV, directorul Romgaz și ambasadorul României. Ăștia sunt concurenți?” se întreabă Dian Popescu.