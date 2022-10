Daniel Zamfir a susținut, în podcastul EVZ-Play, că alături de colegii de partid, a fost în Valea Jiului la termocentrala de la Paroșeni, unde a găsit niște lucruri pe care chiar trebuie să le spună nu numai publicului.

„Trebuie să facem o informare către primul ministru, președintele Camerei Deputaților, Senatului, CSAT dacă e cazul, cu ce am găsit noi, cei de la comisia economică, și la Paroșeni și Livezeni, dar și la Combinatul Energetic Oltenia. Ca președinte al comisiei economice a Senatului alături de colegii mei vrem să facem ce credem că e de făcut: să schimbăm lucrurile. Producerea de energie electrică, acolo este marea bubă a noastră, d-aia prețurile sunt unde sunt, pentru că din păcate, politica din ultimii ani la Ministerul Energiei a fost greșită. Este foarte ușor să spui că la Bruxelles ți-au impus, să faci, să dregi… nu e chiar așa. Eu pot să vă spun ce se întâmplă în domeniul energiei, iar lucrurile nu stau chiar așa”, a spus Daniel Zamfir.

El a vorbit și despre liberalizarea pieței. Liderul PSD a amintit că din martie 2019 până în martie 2023 România avea reglementat prețul la gaze naturale și energie electrică.

„Gândiți-vă dacă s-ar fi menținut acea situație, acea stare de reglementare, cum am fi trecut noi acești ani? Era 68 de lei MW, acum ajungem la 2.000 de lei, 3.000 de lei. UE nu a avut nimic împotrivă să reglementăm prețul la energie. Guvernul PSD a vrut să reglementeze prețul la energie ca să putem să pregătim piața”, a spus Zamfir.

Daniel Zamfir: Când ai doi producători la gaze, ei își fac prețurile

Acesta a arătat că economia de piață e una sănătoasă dar când e o piață liberă, nu când e o piață manipulată.

„Când ai doi producători la gaze, ei își fac prețurile. Trebuie să pregătești piața, te asiguri că ai legea consumatorului vulnerabil, întărești instituțiile, Consiliul Concurenței și ANRE, care să vegheze asupra lucrurilor, să nu deraieze, și abia atunci liberalizezi. Ori tu ce ai făcut? Ai liberalizat haotic și s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a mai spus Daniel Zamfir.

Vor să distrugă termocentrala de la Paroșeni

Acesta a ținut să precizeze că a fost într-o mină pentru prima dată, alături de colegii săi de la PSD.

„Popescu a făcut presiuni uriașe să nu mergem acolo. Noi avem termocentrala Paroșeni, complexul energetic Hunedoara avea două termocentrale: Mintia și Paroșeni. Mai sunt funcționale în Valea Jiului patru mine de cărbune.

Cărbunele este de o calitate excepțională, ne-am dus în mina Livezeni 4 km prin acele galerii, să ajungem la acest „mecanizat”, un utilaj din 1970 care merge două ore pe zi, se strică, îl sudează, cad bucșele. Această mină de la Livezeni dacă ar fi avut acest aparat să funcționeze, nu doar două ore pe zi, ar fi putut să producă atâta cărbune pentru a aproviziona centrala de la Paroșeni 7 zile din 7. La noi funcționează 48 de ore, iar în acele două zile, termocentrala susține cei 3.000 de mineri angajați. gândiți-vă ce profit ar face dacă această termocentrală ar merge 7 zile din 7”, a spus liderul PSD.

El a explicat că atunci când termocentrala de la Paroșeni introduce curentul pe piața PZU, prețurile scad.

„Am văzut graficele. Realizați ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost funcționat 7 zile din 7. Să nu mai zic de profit sau locuri de muncă…

Am mers în mină, d-asta am avut ambiția să merg 4 km prin galeriile alea. Scot cărbunele cu un utilaj din 1970. Un utilaj nou costă 15 milioane de euro. Poți produce energie electrică permanent, dar le închizi ca să treci pe gaz, pe care nu îl ai, urmează să-l scoți din Marea Neagră. Producția energetică pe cărbune este mai ieftină astăzi decât pe gaz. Vor să distrugă termocentrala de la Paroșeni.

Acolo s-au băgat 65 de milioane de euro, dintre care vreo 35 grant european, ca să se modernizeze și să se respecte toate condițiile de mediu. Termocentrala de la Paroșeni respectă condițiile de mediu. Nu o să îl las pe dl. Popescu”, a comentat liderul social-democrat.

E pentru prima dată când Valea Jiuliu poate să devină super rentabilă

„E pentru prima dată când Valea Jiului, din nefericire și pe nedrept, poate să devină super rentabilă. Știți că astăzi, polonezii care nu pot să mai ia cărbune din Rusia, au un deficit de 8 milioane de tone? Au cerut cărbune României, alături de unguri, sârbi, dar noi nu avem cu ce să-l scoatem. Avem posibilitatea de a exporta cărbune mai mult ca oricând, dincolo de ce putem produce pentru termocentrala noastră ca să reducem prețul la energie.

Ferească Dumnezeu de o zi în care să cadă curentul în România. Înnebunim cu toții. Popescu trebuie să facă ca pe vremea lui Ceaușescu: să se facă orice pentru a scoate cărbune. Eu nu spun că trebuie să exploatăm 100 de ani, trebuie să respectăm trecerea la energie verde. Dar astăzi îmi arde casa, trebuie să produc energie electrică cu tot ce am la îndemână!

Scoate cărbune cu tot ce poți! Câte mine am? Patru. Câte straturi am în mine? În mina Livezeni este cărbune de cea mai bună calitate, 6.000 de kj, puterea calorică. Noi la Paroșeni folosim cărbune de 3.500 – 4.000 kj. Eu cred că este prioritate națională să ne producem energie electrică. Trebuie să facem asta. Eu nu am nicio garanție că o să avem”, a conchis Daniel Zamfir în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital.