Nu şi-au primit banii de luni bune! Situație foarte dificilă în România: Ne nenoroceşte

Situația a fost dezvăluită vineri, 4 februarie, de mijlocașul Răzvan Grădinaru. Acesta spune că fotbaliștii de la Gaz Metan Mediaş nu şi-au primit salariile de luni bune.

„Suntem finanţaţi de Romgaz şi nu avem căldură şi apă caldă. Suntem jucători cu familii acasă. Ce să facem? Degeaba spui că ai 300 de meciuri la Liga 1, dacă nu ai ce să mănânci acasă. Ce să facem? Să nenorocim clubul, să facem memorii? De fapt clubul ne nenoroceşte pe noi. S-au luat banii pe august sau septembrie”, a declarat Răzvan Grădinaru la Digisport.

Amintim că formaţia Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul susţinut vineri, în deplasare, în compania echipei Gaz Metan Mediaş, în etapa a XXIV-a din Liga 1 Casa Pariurilor. Pentru Gaz Metan a marcat Lixandru, în minutul 55, iar pentru Rapid a înscris Goge, în minutul 3.

Primarul municipiului Mediaş, Gheorghe Roman, a scris, vineri seară, pe Facebook, că a avut o întâlnire cu reprezentanţii clubului Gaz Metan şi ai sponsorilor tradiţionali (Romgaz şi Transgaz). El afirmă că datoria clubului se ridică la 3 milioane de euro şi că există chiar posibilitatea de a fi declarat falimentul.

„Luând act de situaţia financiară în care se află CS Gaz Metan Mediaş, am invitat astăzi la sediul Primăriei Mediaş atât pe reprezentanţii sponsorilor tradiţionali (Romgaz şi Transgaz), cât si pe cei ai clubului. Cu acest prilej am aflat că datoria CS Gaz Metan Mediaş depăşeşte astăzi 15.000.000 lei, adică peste 3.000.000 euro, o datorie extrem de mare care pune clubul într-o situaţie delicată. Am convenit să ne reîntâlnim în data de 11 februarie timp în care fiecare dintre cei prezenţi va analiza documentele financiare primite.

La finalul întâlnirii s-a concluzionat că există trei căi de abordare a situaţiei actuale:

1. finanţarea în continuare a clubului de către Romgaz, Transgaz şi Primăria Mediaş – variantă puţin plauzibilă având în vedere datoria extrem de mare acumulată

2. găsirea unui finanţator serios care să susţină clubul alături de Romgaz, Transgaz şi Primaria Mediaş

3. declararea falimentului şi înfiinţarea unui nou club al oraşului, condus de oameni devotaţi şi credibili care iubesc sportul şi Mediaşul

Le mulţumesc tuturor celor care au participat la această întâlnire şi vă asigur de faptul că orice idee constructivă este binevenită”, a scris edilul pe Facebook.