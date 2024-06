Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a câştigat detaşat alegerile de duminică. În urma victoriei, el a spus că mandatul primit de el şi de consilierii UDMR este unul puternic.

El susține că mandatul este „puternic” și vine „după patru ani foarte intenşi, foarte complicaţi”.

Potrivit acestuia, votul din 9 iunie arată că oamenii vor să mențină o atmosferă deschisă dialogului și cooperării în comunitatea locală.

El a apreciat şi faptul că tinerii au participat în număr mare la vot, aceştia urmând să aibă trei reprezentanţi în Consiliul Local. La rândul său, coordonatorul campaniei UDMR în Miercurea-Ciuc, deputatul Hajdu Gabor, a vorbit de participarea ridicată la vot a maghiarilor, într-un moment pe care îl consideră de cotitură.

„Concetăţenii noştri au înţeles că ne aflăm în faţa unui punct de cotitură, la fel cum am trăit aceste puncte de cotitură în 1968 (reorganizarea administrativ teritorială-nred), în 1989-1990. Este un moment istoric, pentru că în următoarea perioadă o să ne confruntăm cu ideea reorganizării administrative, proprietatea noastră comună reprezentată de composesorate este pusă sub semnul întrebării. La fel, a fost pusă sub semnul întrebării ideea de existenţă a şcolilor maghiare, şi asta nu numai de către AUR, ci şi de către colegii din Parlament din alte forţe politice. Comunitatea noastră a înţeles că trebuie să ne prezentăm cu forţe în faţa acestor probleme, ca să le soluţionăm ca tare”, a susținut Hajdu Gabor.

Totodată, deputatul Hajdu Gabor a menţionat faptul că UDMR nu a mai obţinut rezultate la fel de bune din 2009. În opinia lui, acestea se datorează contactului direct cu cetăţenii, în timpul campaniei electorale.

„Mă bucur că avem rezultate atât de bune în Miercurea-Ciuc, din 2009 nu am avut rezultate atât de bune şi asta se datorează în mare parte contactului direct pe care l-am realizat cu concetățenii noştri, mergând din uşă în uşă. M-am întâlnit, ne-am întâlnit şi cu reprezentanţii comunităţii româneşti din zonă şi am fost foarte bine primiţi. Cred că trăim bine şi în armonie pe plan local şi dorim să trăim bine şi în armonie pe plan naţional. Noi am cerut monitorizarea alegerilor europarlamentare şi parlamentare din 2024 şi am semnalizat de fiecare dată când am observat tendinţe naţionaliste manifestate de către forţele radicale, extremiste, de către AUR. Şi munca noastră a avut şi rezultate, de aceea AUR a fost nevoit să reacţioneze pe plan naţional faţă de acuzaţiile noastre. Dorim să mergem pe această idee, nu dorim ca AUR să fie acceptat la nivel european ca un partener politic de către forţele europene”, a conchis deputatul.