În cadrul mitingului electoral, George Simion, a ținut un discurs prin care a răspuns acuzațiilor aduse partidului său. Acesta a început prin a aduce în discuție criticii și acuzațiile pe care le-au primit, afirmând că mulți i-au atribuit intenții provocatoare. Cu toate acestea, el a subliniat că obiectivul său nu este să instige la ură, ci să aducă în atenție o realitate pe care o percepe în țară.

Referindu-se la reacția liderilor UDMR după un discurs anterior ținut în județul Satu Mare, Simion a respins eticheta de instigator la ură. El a subliniat că, deși este acuzat că atacă comunitatea maghiară, el a subliniat în mod explicit că AUR respectă și iubește fiecare cetățean al României, indiferent de etnie. Acest lucru include și membrii de etnie maghiară ai partidului, pe care îi consideră cu mândrie și respect.

Cu toate acestea, Simion a declarat că atunci când atacă UDMR-ul, nu o face din perspectivă personală împotriva comunității maghiare, ci ca reprezentant al unui partid care vede UDMR-ul drept un adversar politic. El a subliniat că poziția sa este aceeași în toate regiunile țării, argumentând că principiile de unitate, suveranitate și independență trebuie să fie respectate în întreaga Românie.

„Mulţi au spus deja că am venit aici să provocăm. Am văzut cu toţii ce au transmis liderii corupţi, liderii murdari, liderii UDMR-ului acum câteva zile, în urma discursului pe care l-am avut în judeţul Satu Mare, în Cetatea Ardud, că instig la ură interetnică şi că îi atac pe fraţii noştri maghiari. Au omis – bineînţeles că asta fac ei: omit, mint, dezinformează – şi au uitat cumva să arate partea în care am spus că avem obligaţia, avem datoria şi avem în noi iubire faţă de fiecare cetăţean al României, indiferent de etnie – român, maghiar, rom, lipovean, turc sau de alte naţionalităţi (…).

Şi da, am îndrăznit să atac UDMR-ul, pe care l-am numit duşmanul nostru politic în judeţul Satu Mare. La fel cum este duşmanul nostru politic în judeţul Mureş, şi în judeţul Covasna, şi în judeţul Harghita (…). Noi avem membri etnici maghiari de care suntem mândri şi pe care îi iubim şi pe care îi preţuim. N-avem nevoie de formaţiuni etnice într-o ţară unitară, suverană şi independentă. (…) Şi ştiţi ceva? Nici nu îmi cer scuze, nici nu dezmint, nici nu retractez, nici nu îmi pare rău. Îmi menţin cu tărie afirmaţiile, pentru că ele reprezintă realitatea asta, nu este un discurs al urii, ci este o constatare a stării de fapt în care se află ţara noastră”, a arătat George Simion în discursul său.