Peste 80% din totalul vânzărilor din România sunt înregistrate în mall-uri şi nu vedem nicio problemă pentru care magazinele din online ar afecta offline-ul, a afirmat, joi, în cadrul unui forum de specialitate, Costin Budeanu, şeful Diviziei de Leasing Retail AFI Europe România.

„Nu credem deloc în semnul de egalitate între online şi o vânzare în magazinele din mall-uri. Până acum, în special, vedem numai aplicaţii care ajută consumatorul să vină din online în offline. Nu există niciun exemplu de un magazin offline care a deschis online într-o ţară şi online-ul să scadă. Întotdeauna, vânzările offline cresc în momentul în care se deschide online-ul. În continuare, 82% din vânzări sunt în mall-uri.

Deci, practic, într-o piaţă dezvoltată tehnologic ca a noastră, online-ul s-a oprit la 20%, dar credem că va creşte în continuare. Nu vedem absolut nicio ameninţare pe partea de mall-uri. Vedem aplicaţii care ajută consumatorii din online. Singura problemă pe care o văd este riscul cât de intruzive şi agresive devin aceste aplicaţii şi cât intră în viaţa consumatorului până acolo încât să fie bombardat în continuu de reclame. Astfel, se poate dezvolta un sentiment de aversiune şi nu mai apreciezi brandul foarte mult. Brandul nu poate controla asta, ci Facebook-ul sau alte canale de comunicare”, a spus Budeanu, potrivit Agerpres.

Transparentizare din ce în ce mai mare pe piața din România

Reprezentantul AFI Europe România a declarat, totodată, că pe piaţa din România există o transparentizare din ce în ce mai mare a dialogului între retaileri şi dezvoltatori.

„Ne bucurăm foarte tare că vedem o transparentizare a pieţei, vedem nişte discuţii mult mai relaxate între proprietari şi retaileri. Practic, pentru orice concept retailerii vin şi ne cer un sfat. Nu mai este încrâncenarea aceea, în care pe o parte erau proprietarii, iar pe cealaltă parte erau retailerii. Cred că pe fondul creşterii din ultimii zece ani, piaţa s-a maturizat. Suntem într-o etapă de maturizare a pieţei (de retail, n.r.). E un moment în care se schimbă foarte mult dorinţele consumatorilor. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult în ultima perioadă a fost comunicarea de pe Facebook pe care Burger King a avut-o cu KFC şi Mc Donalds. Nu mai este încrâncenare, se comunică mai deschis, mai sincer, mai fun, mai ironic.

Cred că a fost una dintre comunicările cu cele mai multe share-uri, de Valentines. Asta arată transparenţă în comunicarea între branduri. Ar trebui să fim mai deschişi către oameni, pentru că happiness-ul dezvoltă consumul, nu depresia şi frica. E un moment în care se schimbă şi psihologic foarte mult dorinţele consumatorilor. Noi comunicăm foarte mult cu retailerii pentru a înţelege aceste dorinţe. Lucrurile se schimbă foarte repede şi, practic, consumatorii nu mai ştiu ce vor. Numai în acest parteneriat şi punând consumatorul pe primul loc cred că putem dezvolta proiecte care să fie interesante şi care să atragă din ce în ce mai mulţi oameni”, a subliniat Costin Budeanu.

„Brandurile au continuat să fie interesate de România”

La rândul său, Venera Munjev, senior associates Colliers International România, a punctat faptul că marile branduri au continuat să fie interesate de România, alegând să se extindă şi în oraşele mai mici.

„Ultima jumătate de an a fost foarte interesantă, mai ales că am văzut o continuare a ceea ce previzionam noi că se va întâmpla la începutul anului. Brandurile au continuat să fie interesate de România. Am văzut branduri mari care au continuat să se extindă în oraşele mai mici, pe care poate altădată nu le aveau în vedere. Entuziasmul a rămas acolo, pentru că cifrele sunt bune şi consumul a continuat să crească anul trecut.

Am văzut un pic mai multă transparenţă, în sensul că dacă acum câţiva ani, în general, proiectele se construiau şi apoi vedeam noi ce facem cu ele, am avut destul de mult de lucru şi asta continuă în perioada următoare, pe discuţii preliminare înainte de a demara un proiect. E clar că oraşele de la cele mai mici medii sunt interesate pentru dezvoltatori. Mă bucură faptul că cei care vor să construiască efectiv, vin, întreabă care ar fi opţiunile pentru ei. Anul acesta va continua să fie unul interesant cel puţin din punct de vedere al discuţiilor, pentru că interesul rămâne pentru dezvoltare”, a menţionat Munjev.

Nevoia cosumatorului de a se informa în piața, mult mai mare

În viziunea reprezentantei companiei de consultanţă, sunt foarte mulţi dezvoltatori care vor să se extindă, iar în acest context vânzătorii de terenuri vor să fie mult mai informaţi.

„Trebuie să te adaptezi şi consumatorului, iar nevoia de a discuta şi de a se informa în piaţă este mult mai mare. Ştim că sunt foarte mulţi dezvoltatori care se extind în oraşe mici şi medii, şi atunci oamenii care vor să vândă vor să fie mult mai informaţi. Este necesară, bună şi sănătoasă şi maturitate, numărul variat de dezvoltatori din toate punctele de vedere şi acesta este motivul pentru care consumatorul are un mix de nevoi. Plaja dezvoltatorilor este mult mai variată. Nevoia de a discuta şi de a te informa în piaţă este mult mai mare”, a susţinut Venera Munjev.

Cei mai importanţi jucători de pe piaţa proprietăţilor imobiliare discută, joi, în cadrul ediţiei a X-a a evenimentului „Real Estate & Construction Forum”, despre aşteptările şi provocările anului 2020 pentru fiecare segment – de la retail şi industrial&logistic, până la birouri şi rezidenţial.

