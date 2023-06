Mădălina Manole ar fi împlinit 43 de ani pe 14 iulie 2010. Aceasta plănuise să își sărbătorească ziua de naștere alături de familia ei.

Marian Manole nu crede că sora lui s-a sinucis

Fratele cântăreței, Marian, a spus că a vorbit cu ea în după-amiaza zilei de 13 iulie 2010. În aceeași zi, Mădălina a vorbit, de asemenea, cu tatăl ei, pentru a se asigura că toți vor fi vor veni a doua zi la casa ei din Otopeni. Totodată, a vorbit și cu nepotul ei, fiul lui Marian, și i-a promis că peste o lună vor merge împreună la mare.

”Din punctul meu de vedere, nu s-a sinucis! În noaptea aceea, de 14 iulie 2010, s-au întâmplat multe lucruri în casă, doar Dumnezeu și cei din casă care erau prezenți știu! Pe 13 iulie, cu o zi înainte, Mădălina a vorbit cu noi, familia. (…) Ne invita la Otopeni, a doua zi, de ziua ei! Și ne spunea să fim prezenți neapărat, după-amiază, și pentru că trebuie să ne spună ceva important! Cu tata a vorbit pe 13 iulie, după-amiază… Lui Mihăiță, fiul meu, i-a promis că în august mergem la mare”, a declarat fratele artistei pentru Playtech.

Marian nu crede nici în ziua de astăzi că sora lui s-a sinucis, deoarece un sinucigaș nu își face planuri de viitor.

„Nu cred și nu am să cred niciodată că, după ce am vorbit cu ea la telefon și am făcut planuri de vacanță, iar ea ne-a invitat, de ziua ei, noaptea a înnebunit și și-a luat viața! Nu are nicio logică. Nu cred că așa procedează un sinucigaș. Cum s-ar spune, ea ne-a amăgit, iar noaptea a comis suicidul, ca să ce…!?”, a spus el.

Mădălina Manole ar fi avut probleme cu soțul și cu soacra

Potrivit acestuia, chiar cu câteva zile înainte de moartea sa, Mădălina Manole i s-a plâns că are probleme cu soțul și cu soacra ei, care „îi făceau viața un calvar”. Cântăreața l-a rugat însă să nu le spună nimic părinților lor, pentru a nu-i supăra și l-a asigurat că va rezolva această problemă.

„Citez din memorie, dar mi s-au întipărit în minte cuvintele ei! Și mi-a mai spus ceva. Nu pe 13, ci cu câteva zile în urmă: Fratelo, ăștia doi mi-au mâncat zilele, îmi fac viața un calvar! Să nu le spui lui mami și lui tati, o rezolv eu singură! Nu sunt minciuni, nu inventez! Nu am fost chemat, atunci, după moartea ei, suspectă, niciodată, la audieri, ca să pot relata aceste lucruri! Și eram, acolo, la procuror, împreună cu părinții mei și cu un văr! Așa au considerat anchetatorii, să nu mă cheme la declarații, doar i-au amețit pe părinții mei!”, a spus fratele artistei.