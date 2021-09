Ludovic Orban sare la gâtul lui Klaus Iohannis! Președintele PNL nu îi iartă lui Iohannis susținerea pentru Florin Cîțu.

”Din momentul apariției dezvăluirilor despre Florin Cîțu am început să scădem, iar acum am scăzut și mai mult odată cu declanșarea crizei politice, în care noi suntem considerați principalul responsabil.

Noi, zicând Klaus Iohannis, Florin Cîțu, PNL. Noi suntem considerați principalii responsabili pentru criza politică.

Oamenii sunt foarte critici față de noi. Ne reproșează clar că în loc să ne ocupăm de guvernare, în loc să găsim soluții pentru marile probleme cu care se confruntă românii noi am declanșat o bătaie internă și acum am declanșat o criză politică”, a spus Ludovic Orban, duminică, la Iași.

Liderul PNL susține că liberalii nu pot guverna ţinuţi la suprafaţă de vâslaşii PSD şi că PNL nu poate guverna alături de PSD pentru că a trăit timp de zece ani oprobiul public când a decis să facă USL.

Orban a mai spus că a mai spus că cine va fi ales președintele PNL în 25 septembrie va trebui să pună punct crizei, să refacă unitatea PNL, să refacă și coaliția și să investească un guvern ”care să pună piciorul pe accelerație, care să facă performanță”.

”Avem nevoie de o coaliţie”

”Avem nevoie de o coaliţie care să investească un guvern care să pună piciorul pe acceleraţie şi care să facă performanţă. Avem trei variante: refacerea coaliţiei, concubinajul sau mariajul cu PSD, adică cu dracul, sau opoziţia.

Eu cred că oamenii ne-au votat să guvernăm. Nu putem guverna fiind atârnaţi în cuiul PSD sau ţinuţi la suprafaţă de vâsla cu care s-ar putea mâine să ne dea în cap vâslaşii de la PSD.

Am trăit timp de zece ani oprobiul public pentru decizia catastrofală de a face USL. Am pierdut atunci încrederea unei mari părţi din electoratul cinstit şi onest de dreapta, anti-PSD pe care foarte greu am reuşit să îl recuperăm“, a arătat Orban.

El a mai afirmat că PNL nu îşi mai permite o asemenea catastrofă care să pună un stigmat asupra partidului pe termen mediu şi lung.

”Nu ne oferă guvernarea cu PSD o soluţie de guvernare cinstită şi corectă. Ar fi o supravieţuire la putere doar pentru unii reprezentanţi ai PNL care vor avea mâinile legate de către PSD. De asta e foarte important pe 25 septembrie să dăm o perspectivă serioasă României“, a mai declarat președintele PNL.

