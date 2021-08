„Apropo de președintele Iohannis, președintele a obținut al doilea mandat sprijinit de PNL. Și în primul mandat… am povestit că eu mi-am retras din candidatura la președinția PNL ca să fie Klaus Iohannis ales președintele PNL ca să aibă poziția de candidatură la președinția României. A fost un sacrifiu personal. Am renunțat pentru că am considerat că trebuie să alegem un membru cu șanse mari să câștige președinția României și s-a dovedit o alegere extrem de potrivită”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, la Realitatea Plus.

„În 2019, l-am susținut cu toată forța!”, a continuat liderul PNL. „Cred că PNL și-a onorat toate angajamentele în relația cu președintele României și cred că este extrem de important ce se întâmplă în continuare cu PNL. Președintele e la al doilea mandat, nu mai poate să candideze. Eu cred că inclusiv președintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, iar soarta PNL nu poate fi asta! Să fim sub asediu pentru că un reprezentant PNL (n.r. Florin Cîțu) nu a avut curajul să comunice public”, a spus Ludovic Orban.

Florin Cîțu „nu a fost preferatul lui Klaus Iohannis”

Ludovic Orban a explicat cum a ajuns Florin Cîțu senator și vicepreședinte în PNL, la numai o lună de la înscrierea în partid, în 2016. Orban a precizat că actualul premier nu a fost preferatul său pentru funcția de ministru de Finanțe și nici a președintelui Klaus Iohannis.

”Nu am avut niciun fel de informații legate de problemele apărute în spațiul public: nici în discuțiile personale, nici în procedurile legale.

Domnul Cîțu s-a înscris în octombrie 2016 și a fost pe listele de la Senat la alegerile din 2016 și pus pe listele de București de Alina Gorghiu, probabil de Isar. Eu nu eram președinte.

Florin Cîțu a fost verificat pentru că a fost ministru de Finanțe.

Nu Alina Gorghiu m-a convins să îl susțin pentru poziția de vicepreședinte al PNL pe Florin Cîțu, stați liniștit, nici domnul Isar, nici domnul Iohannis. A fost decizia mea.

Ca ministru de Finanțe am avut o altă primă preferință, am fost refuzat. M-am consultat cu președintele A României, am avut un short-list cu 3-4 nume. Nu a fost impus de președintele Iohannis ca ministru de Finanțe.

A fost mâna dreaptă a mea. Am colaborat foarte bine, în calitate de premier, cu el ministru de Finanțe.”, a spus Ludovic Orban la Realitatea PLUS.