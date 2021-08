Ludovic Orban are toate motivele să fie în tensiune maximă. Ultimele date oferite de publicația europeană politico.eu indică o situație catastrofală pentru PNL. politico.eu prezintă cea mai nouă analiză sociologică bazată pe sondajele politice din România. Situația este una de-a dreptul dezastruoasă pentru coaliția de guvernare, cele trei formațiuni având împreună doar 35%.

Sondajul-sinteză prezentat de politico.eu indică că PSD se află destul de sus în preferințele electoratului. Partidul condus de Marcel Ciolacu este la 34% din opțiunile electoratului. În urmă cu ujn an, la alegerile din 2020, PSD înregistra un procent considerat atunci catastrofal, de doar 28,9% din opțiune alegătorilor.

În privința PNL, lucrurile stau și mai prost. Formațiunea pe care Ludovic Orban își dorește să o mai conducă și în continuare a scăzut sub 20%, până la 18%. În urmă cu an an, liberalii se mândreau cu un procent de 25,2% în 202o.

Supriza vine de la AUR

De departe, supriza politică cea mai mare o reprezintă AUR. Această formațiune a crescut vertiginos în doar un an de zile. Dacă în urmă cu un an câștiga în alegeri 9,1%, procent neașteptat la acea vreme, acum, cei de la AUR sunt și mai sus. Ei ar fi ajuns la 14% .

Dezastru total și la USR. Mult trâmbițatul procent de 15,4% primit în urmă cu un an începe să scadă puternic. Acum, ei s-ar afla în jurul cifrei de 12% . Singurii care nu au emoții deocamdată sunt cei de la UDMR. Ei se mențin la nivelul pragului electoral de 5%. În urmă cu un an, la alegerile din 2020, au avut 5,7%.

În ceea ce privește celelalte partide politice care nu au reușit în alegerile din 2020, realitatea pare să nu se fi schimbat. PMP-ul lui Traian Băsescu este în continuare sub pragul electoral, adică sub 4%. PPU-sl este la 3%. Același procent îl are și Victor Ponta cu al său Pro România. Cei de la PER au un singur procent.

