Orban este în tensiune maximă. Declarația lui Kelemen Hunor provoacă nemulțumire printre liberali. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îl atacă dur pe liderul PNL. Potrivit Gazeta de Cluj, Tișe îi face o propunere șoc lui Orban. El spune că președintele PNL ar trebui să cedeze postul de președinte al Camerei Deputaților unui UDMRist, dacă „tot politica guvernului va fi aplicată.”

„Se poate schimba prefectul de Cluj cu cel de Bihor. Pentru noi nu era Clujul prima opţiune, dar asta a ieşit în urma negocierilor. Se poate schimba prefectură cu prefectură, Bihorul cu Clujul, asta este singura posibilitate”, a spus Kelemen pentru Cluj24.ro.

Referitor la discuţiile între conducerea centrală a liberalilor şi PNL Cluj, Kelemen Hunor a subliniat că e o problemă internă a PNL cea legată de postul de prefect de Cluj. Liderul UDMR a spus că liberalii au fost cei care şi-au ales singurii funcţia.

Orban trebuie să îndrepte greșeala

„Prima noastră opţiune de prefect a fost Bihorul. Relaţia noastră cu PNL la Cluj este una veche, încercată, când PSD a dorit să mergem cu ei la Cluj, am refuzat şi am mers cu PNL. Relaţia noastră este mai importantă decât poziţia de prefect, dar în acest moment aceasta ne revine nouă. Că nu a ales PNL Clujul, eu nu am ce face. Se poate schimba cu Bihorul”, a afirmat Kelemen Hunor.

În acest sens, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, își menține poziția pe care și-a exprimat-o public până la momentul de față. El este de părere că prefectul de la Cluj trebuie să fie liberal. În opinia sa, greșeala care a fost făcută trebuie îndreptată de însuși Orban și acoliții săi.

Să cedeze în favoarea UDMR!

Tișe a făcut referire și la o declarație de-a lui Orban. Acesta din urmă a spus că nu are importanță din ce partid face parte prefectul, fiindcă acesta va aplica oricum politica Guvernului. Alin Tișe îi propune lui Orban să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților și să-și cedeze locul unui UDMRist.

„Orban spune că nu contează de la ce partid e prefectul, că aplică politica Guvernului. Eu propun, pe aceeași lungime a afirmațiilor domnului Orban, să cedăm UDMRului postul de președinte al Camerei Deputaților, pentru că oricum va aplica politica majorității care guvernează România.

Majoritatea din Parlament este aceeași cu cea care guvernează. Deci oricum nu va conta că președintele Camerei Deputaților va fi de la UDMR. Astfel, propun să cedăm funcția amintită UDMRului, iar în schimb, Orban să fie de acord să dăm prefectul de la Cluj la UDMR”, a fost îndemnul liberalului Tișe pentru Ludovic Orban.

FOTO: INQUAM/ Paul Ursach