Trebuie menționat că declarația lui Ludovic Orban a fost făcută în contextul în care acesta va fi propus pentru un nou mandat de premier al României, conform precizărilor lui Klaus Iohannis.

„De multe ori, ne înțelegem fără să comunicăm. Dar, tot mai bagă unii bățul printre gard. Este omul care are cea mai mare autoritate, legitimitate, putere. Am stabilit coordonate ale comunicării, obiective comune. Mă duc până la capăt în țintele stabilite împreună”, a spus Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Critici extrem de dure la adresa lui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a primit numeroase critici în mass media și social media, în urma prezenței solitare lângă Arcul de Triumf, fiind acuzat că a confiscat Ziua Națională a României. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, este una din vocile care s-au adăugat acestor critici.

Gabriela Firea a lansat miercuri un nou atac dur la adresa adversarilor politici de la PNL, de data aceasta prin prisma discursului de 1 Decembrie ținut la Arcul de Triumf de Președintele Klaus Iohannis.

Fostul primar general al Capitalei se laudă cu faptul că monumentul istoric a fost consolidat în timpul mandatului său de edil, în timp ce actualul președinte, Klaus Iohannis, nu a făcut decât să confiște imaginea Arcului de Triumf.

„Dacă nu consolidam Arcul de Triumf, în primul an de mandat ca primar general, ce se mai confisca ieri? Un șantier?

Unde se mai ținea discursul solitar? Lângā gardul de metal al constructorului? Că așa am găsit Arcul de Triumf, după un an cu primarul interimar PNL.

Ei, cei “De Dreapta” sunt harnici pentru ei înșiși. Nu prea se omoară cu munca pentru oameni, pentru oraș, pentru țară”, a scris miercuri Gabriela Firea pe Facebook.