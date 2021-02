Lovitură totală pentru senatoarea Diana Şoşoacă! După ce a fost exclusă din AUR şi a pierdut şi funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Abuzuri din Senatul României, acum Şoşoacă a pierdut şi una dintre cele mai importante modalităţi de comunicare ale ei: contul de Facebook.

Adio postări pe Facebook pentru Şoşoacă!

Mai exact, potrivit propriilor declaraţii, reţeaua de socializare Facebook i-a blocat contul timp de o lună de zile. Diana Şoşoacă spune că nu mai poate posta nimic pe contul ei vreme de 30 de zile.

“Am contul blocat de azi dimineață, doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal.

Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește. Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil și eu am reclamat-o pe ea”, a declarat, joi, Diana Şoşoacă pentru România TV.

Ce spunea recent jurnalistul Robert Turcescu despre Diana Şoşoacă?

Diana Şoşoacă este noul Corneliu Vadim Tudor al României. Tot ce face acum senatoarea care tocmai a fost dată afară din AUR este doar pentru audienţă, crede Turcescu. “Ca să facă audienţă în România zilelor noastre e nevoie de scandal, e nevoie de injurii, e nevoie de acţiune.

Apariţia Dianei Şoşoacă ba alături de mineri, ba la cuvioasa Parascheva, ba, recent la Institutul Marius Nasta cu scandal nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Aşa se face acum politică în România. Aşa se face audienţa şi aşa se câştigă voturi în ţara noastră.

În timp ce purta un dialog şi se certa cu Vlad Voiculescu transmitea în direct pe Facebook. Reţeta nu e nouă. Pe vremea când nu erau reţele de socializare era Vadim Tudor şi televiziunile. Era un om care făcea rating şi era invitat în aceste studiouri”, a spus Robert Turcescu.

“Să nu se mai mire nimeni de ce a ajuns aşa societatea românească. Şi Rezist a făcut la fel. E o singură diferenţă între episoadele Diana Şoşoacă, Mălin Bot sau Corneliu Vadim Tudor. Depinde în ce parte a baricadei te afli. Trăim în videocraţie. Astfel de evenimente fac audienţă”, a explicat Turcescu în videoeditorialul său, conform evz.ro.

Sursa foto: INQUAM Photos, Eduard Vînătoru