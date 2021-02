Diana Șoșoacă a vorbit miercuri seara, la România TV, în cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, despre atacurile pe care Cristian Tudor Popescu și Lucian Mândruță le-au lansat la adresa ei în spațiul public.

Senatoarea a mai spus că aceștia nu fac altceva decât să manipuleze poporul român și că ar trebui să fie dați uitării.

„Astia sunt corifei pentru dumneavoastra? S-a autodefinit cand vorbea de creiere, pentru ca nu poti sa vorbesti despre o parte a poporului roman in acest fel abject. Nu voi permite niciodata sa vorbeasca asa, mai ales ca el este mai jos decat orice prost despre care vorbeste.”, spune senatoarea.

Aceasta a mai spus că CTP și Lucian Mândruță nu știu Constituția și că oamenii ar trebui să îi dea uitării, având în vedere că au manipulat poporul român timp de 31 de ani.

”Sper ca poporul roman va intelege ca de 31 de ani au fost manipulati de acesti falsi jurnalisti, care nici macar nu cunosc Constitutia. Nu stiu ca parlamentarii nu se limiteaza la interpelari in parlament. A nu se confunda institutia Parlamentului cu persoana parlamentarului. Inteleg de ce aceste doau persoane au intrat in uitare, avand in vedere ca poporul roman nici nu-şi mai aminteşte de ei si bine ar fi ca nimeni sa nu-şi mai aminteasca de ei.”, este de părere Diana Șoșoacă.