Lovitură totală pentru Radu Banciu! Realizatorul TV va trebui să plătească 5.000 de lei. Judecătorii au dat un răspuns final

Lovitură totală pentru Radu Banciu! Realizatorul TV are parte de vești proaste din partea ÎCCJ, după ce instituția a decis că el este bun de plată. Totul are loc într-unul dintre procesele pe care acesta le are cu CNCD și cu o asociație din Sfântu Gheorghe.