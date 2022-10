Omul de sport Radu Banciu a reacționat dur, vineri seară, după ce a aflat că Simona Halep a fost depistată pozitiv la testarea antidoping. Acesta i-a adus, într-o intervenție pentru publicația Pro Sport, o serie de acuzații grave, în stilul său caracteristic.

Radu Banciu, prima reacție după ce Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj

Acesta spune că Halep începe cel mai greu meci al carierei sale, însă, din fericire, cariera ei este pe final. Mai mult, acesta a adăugat că este de părere că Simona nu va rămâne în istorie.

„Suntem la faza declarațiilor. Simona Halep a spus că începe cel mai greu meci al carierei sale. Din fericire, cariera e pe final. Bine că nu a venit controlul acesta după Roland Garros sau după Wimbledon, turneele pe care le-a câștigat.

Ne duce cu gândul la situația Andreei Răducan, pe care românii au acceptat-o așa. Nu suntem o națiune care să își permită să dea jos de pe piedestal astfel de personaje. Nu avem onestitate și nici cultură sportivă. Națiuni mai dezvoltate, inclusiv intelectual, i-au distrus pe acești impostori, nu îi mai găsești nici pe Google. Exemple sunt destule, îmi vine în minte ce a pățit Lance Armstrong.

Dar noi nu vom face asta, noi vom avea suspiciuni, îi vom bănui pe ăia. Suntem utopici și naivi, așa cum am fost și în modul cum am abordat performanțele ei. Simona Halep nu a fost o sportivă ieșită din comun, a beneficiat de o conjunctură, cu puține jucătoare de calitate. Nu va rămâne în istorie”, a transmis jurnalistul.

Halep riscă să fie radiată

Mai mult, Banciu a adăugat că riscă să fie radiată, în condițiile în care în tenis nu prea se fac controale și șansele să te prindă cineva sunt minime.

„Acum riscă să fie radiată, e situația gravă. În tenis nu se prea fac controale, șansele să fii prins sunt minime. Au fost vreo două cazuri mai cunoscute, cu cehul Korda și Sharapova… Federația de tenis nu e interesată să intervină.

Cei de acolo vor să păcălească. Sigur, nu reușesc să ne păcălească pe toți. Nici Federer, nici Djokovic și nici Nadal nu sunt campioni adevărați. Eu și cu tine suntem! Pentru că eu, nu știu dacă și matale, îi plătesc pe ăștia. Am 14 canale de streaming unde sunt abonat. Dacă nu eram așa pasionat de sport, ăștia nu apăreau. Noi ne uităm la ei, nu ei se uită la noi! Să nu uite asta”, a spus Radu Banciu pentru prosport.ro.

Halep, suspendată pentru dopaj

Simona Halep a anunţat, vineri, în social media, că a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă, roxadustat. “Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”, a precizat fostul lider WTA. Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITI) a anunţat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu ca urmare a depistării pozitive cu o substanţă interzisă.

“Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele.

În toată cariera meaa, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată”, a notat Simona Halep.

“Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a adăugat Halep.