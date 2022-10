Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat în urma unui control făcut la US Open, turneu din care a fost eliminată în primul tur.

„Dacă Simona Halep era americancă…”

Ilie Năstase a aruncat bomba! Acesta spus că mai cunoaște alte cazuri ca al Simonei Halep, dar despre care însă nu s-a aflat absolut nimic! Fostul tenismen a spus că lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă Halep ar fi fost din Statele Unite ale Americii.

„Nu vă pot spune nimic, fiindcă nu cunosc detalii. Doar Simona poate răspunde! Pe de altă parte, dacă Simona Halep era americancă, nu se publica nimic. Absolut nimic.

Ştiu din surse apropiate tenisului mondial cazurile a două sportive despre care nu s-a scris niciodată nimic pe tema asta, deşi ar fi fost în situaţiii similare. Dacă numele lor ar fi apărut în presă, sponsorul sau sponsorii din tenis ar fi plecat acasă a doua zi!”, a declarat acesta pentru playsport.ro.

Acesta a mai spus că sportiva știe cel mai bine ce s-a întâmplat și că ea este cea care va trebui să facă lumină în legătură cu acest subiect.

„Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea… şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei… cineva care stă lângă ea trebuie să ştie.

Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu”, a spus Ilie Năstase pentru Agerpres.

Ministrul Sportului, mesaj de susținere pentru Simona Halep

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a publicat pe Facebook un mesaj de susținere pentru tenismenă, vineri seară. Oficialul a transmis că este alături de Halep, deoarece ea reprezintă un reper în tenisul românesc și mondial.

“Simona Halep este un reper în tenisul românesc şi cel mondial, a inspirat noi generaţii de tineri care s-au îndreptat către tenis, iar impactul pe care astfel de sportivi, de talie mondială, îl au asupra sportului este unul major.

Ministerul Sportului susţine, prin politicile şi valorile promovate, sportul de performanţă bazat pe spiritul fairplay şi corectitudine. Suntem alături de Simona şi sperăm să se clarifice cât mai curând această situaţie”, a scris ministrul.