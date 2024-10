Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat Școala Gimnazială Păltinoasa cu 5.000 de lei și ISJ Suceava cu 3.000 de lei pentru segregarea a 44 de elevi romi în 2021-2022. Deși sancțiunile au fost aplicate, situația persistă, iar soluționarea este așteptată abia în ianuarie.

Consiliul Director al CNCD a decis sancțiunile pe 2 octombrie, la doi ani după ce Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) a semnalat situația. În anul școlar 2021-2022, școala unde învățau copiii din cătunul Țîmpoceni a fost demolată din motive de siguranță. Cei 44 de elevi romi, provenind din familii cu dificultăți economice, au fost mutați la școala gimnazială „Bogdan Vodă” din Capul Codrului. În loc să fie integrați, ei au fost puși în fosta sală de sport, fără toalete sau facilități, conform CADO.

CNCD a confirmat situația și a decis sancționarea instituțiilor implicate: școala a primit o amendă de 5.000 de lei, iar Inspectoratul Școlar Județean a fost sancționat cu 3.000 de lei.

Directorul Mihăilă Mircea a afirmat că, deși au auzit despre amendă, nu au primit nimic oficial și că relocarea elevilor a fost temporară.

„Am înțeles că este vorba de o amendă, noi n-am primit încă nimic așa ceva la școală, dar decizia o s-o contestăm. Deci noi nu am segregat, doar am relocat copiii pentru perioadă determinată de timp”, a susținut directorul școlii, Mihăilă Mircea.