O femeie fără adăpost din Buzău riscă închisoarea după ce a găsit o pungă cu 28.000 de lei pe stradă și nu a predat-o la Poliție, conform legii. În loc să facă acest lucru, a cheltuit aproape toată suma în doar două zile, iar polițiștii au recuperat de la ea doar 2.000 de lei. Femeia a fost reținută. Banii aparțineau unei angajate a unei companii de asigurări, care îi scăpase din mașină în mod accidental.

În mod surprinzător, dispariția banilor a fost raportată la Poliție abia după două zile. Înainte de asta, persoana păgubită și-a trimis soțul să încerce să găsească punga cu bani.

„A venit un domn la mine și m-a întrebat dacă am văzut ceva pe jos, că a pierdut nu știu ce și i-am spus că nu. M-a întrebat dacă am camere și i-am spus că nu am, să se ducă la doamna vis-a-vis că doamnă are camere și poate se vede”, a declarat un martor.