Nicuşor Dan, primarul Bucureștiului, a venit marți, în cadrul unei conferințe de presă, cu o serie de veşti extrem de proaste pentru locuitorii Capitalei. Se pare că pe aceștia îi așteaptă încă o iarnă fără căldură şi apă caldă, însă edilul promite că situația ar putea să fie puțin mai bună ca iarna trecută. Primarul a dat vina tot pe Gabriela Firea și spune că situația va revnei la normal în doi sau trei ani.

Anunțul lui Nicușor Dan

„E în lucru centrala provizorie de la Titan, care va aduce surplus de energie în sistem. Iarna asta va fi puțin mai bine ca iarna trecută. Sper ca în 2-3 ani să fim mult mai bine. Nu o să fie gata în octombrie (n.r. centrala), o să fie gata probabil în ianuarie”, a declarat primarul Capitalei, Nicușor Dan, în cursul zilei de marți.

Facturile ar putea crește de câteva ori în această iarnă dacă dispare subvenția la încălzire în București

Factura la întreţinere ar putea fi de trei ori mai mare în această iarnă în București. Edilul anunța luni că nu știe încă prețul la gigacaloria din această iarnă pentru că există în prezent o serie de discuții importante la nivelul administrațiilor statului.

„În ce priveşte preţul căldurii în această iarnă, urmează să vedem. Este, din nou, un întreg ciclu, gazul de la Romgaz, negocierea Romgaz-Elcen, preţul gigacaloriei pe care urmează să-l fixeze ANRE şi o eventuală hotărâre de guvern pentru consumatorii vulnerabili. Toate acestea sunt discuţii pe care urmează să le avem”, a a explicat primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

Atunci când a fost ntrebat dacă preţul gigacaloriei va fi mai mare şi întreţinerea mai scumpă în această iarnă, primarul nu a negenat acest lucru.

„Răspunsul la această întrebare depinde de răspunsul pe care toate instituţiile enumarate îl vor da”, a explicat Nicușor Dan care a vorbit și despre bugetul PMB pentru subvenții: „Haideți să vedem discuţia din Consiliul General. În plus, răspunsul depinde și de rectificarea bugetară”.

Din această iarnă, conform legislaţiei, ar trebui să fie eliminată subvenţia

Specialiştii Asociaţiei Energia Inteligentă spun că din această iarnă, conform legii, subvenţia pentru căldură ar trebuie să fie eliminată, mai ales că acest lucru a fost amânat de doi ani.

„În prezent, există o lege care a fost prorogată, eliminarea subvenţiilor trebuia să se realizeze în urmă cu doi ani de zile. Deci, practic, începând cu această iarnă, conform legislaţiei, ar trebui să fie eliminată subvenţia. În momentul de faţă, aproximativ 565.000 de apartamente plătesc gigacalorie subvenţionată care e semnificativă la Bucureşti”, a povestit Dumitru Chisăliţă, preşedintele asociaţiei.

Cât va costa întreţinerea fără subvenție în București

„Dacă s-ar elimina, creşterile de preţ ar fi de circa 365%, din calculele noastre.

Concret, acest lucru ar însemna că un apartament de două camere ar sări plata la nivelul unui an cu energia termică de la 1000 de lei pe an la circa 3.600 de lei pe an.

La un apartament de trei camere, de la 1.300 de lei pe an la aproximativ 5.000 de lei.

Pentru un apartament cu patru camere, de la 1.700 de lei pe an la aproximativ 6.000 de lei pe an cu încălzirea”, mai estimează specialiștii.