Raportul trimestrial asupra inflației publicat joi de Banca Națională a României demontează afirmațiile guvernanților cu privire la evoluția încurajatoare a economiei românești și la succesul politicilor economice adoptate de guvernul Orban, atrage atenția cunoscutul economist Cristian Socol.

”O prăpastie gravă față de ceea ce comunică Guvernul”

”10 evoluții prezentate de BNR în Raportul asupra Inflației care demontează propaganda.

Există o prăpastie gravă între ceea ce comunică Guvernul privind starea și evoluția economiei și ceea ce scrie BNR în rapoartele sale oficiale.

1. Se vorbeste despre o „explozie a cresterii economice” in 2021 iar BNR vorbeste despre o criza puternica – la nivelul apogeului trait in perioada crizei din 2008-2009. Tot BNR ne spune despre faptul ca de-abia in anul 2022 vom putea ajunge – nu e sigur – la nivelul PIB din 2019, adica se sa recupereze pierderea din acest an.

2. Guvernul lauda eficacitatea programelor guvernamentale in timp ce BNR arata ca exista incertitudine ridicata privind eficacitatea acestora si ca ele nu stimuleaza nici consumul nici investitiile”, a scris Socol vineri pe Facebook.

”Puterea de cumpărare scade”

3. Guvernul spune ca veniturile romanilor si puterea de cumparare cresc pe cand BNR (si INS de altfel) arata ca venitul disponibil al populatiei scade, deci puterea de cumparare scade.

4. Guvernul va spune ca a scazut el inflatia (sic!) pe cand BNR spune ca scaderea inflatiei are ca principala cauza scaderea pretului combustibilului determinat de scaderea pretului petorlului cu 63%.

De altfel INS arata ca preturile produselor de stricta necesitate au crescut puternic in timp ce preturile majoritatii produselor nealimentare si a serviciilor au scazut deoarece exista un deficit de cerere pe aceste segmente, normal in timpul starii de urgenta si alerta. In fapt, preturile au scazut la produsele care nu s-au consumat si cumparat !

5. Guvernul va spune ca o mare realizare ca economia va avea o revenire in V iar Comisia Europeana arata ca toate tarile europene vor avea o revenire in V iar BNR arata ca este normala o revenire in V, in conditiile in care se revine la activitatea economica, Ca va fi de fapt un W sau o alta forma de contractie vom vedea. Este normal sa fie o revenire ca urmare a revenirii activitatii economice, este un efect statistic natural.

”Exporturile scad puternic”

6. Guvernul comunica o Crestere a investitiilor si „modificarea modelului de crestere economica” iar BNR arata ca investitiile scad atat pe ansamblu (FBCF) cat si pe componentele utilaje si constructii.

7. Guvernul indica o reducere a investitiilor straine directe nete iar BNR arata o scadere a acestora.

8. Competitivitatea economiei romanesti nu creste asa cum apare in comunicatele Guvernului, ci scade.Exporturile scad puternic, conform analizei BNR.

9. Efectivul salariatilor in Romania nu creste asa cum se comunica, ci scade, cf BNR.

10. Nici vorba de cresterea increderii in economie. Increderea in economie a scazut puternic, arata BNR.