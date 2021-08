Gigi Becali primește o nouă lovitură. Patronul de la FCSB, a fost din nou sancționat de către Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal. De menționat este faptul că aceasta este a treia sancțiune pe care Gigi Becali o primește din partea Federației Române de Fotbal în ultimele două luni.

În ceea ce privește acuzațiile aduse, în urma unor presupuse declarații jignitoare, Gigi Becali a încasat o penalitate financiară în valoare de nu mai puțin de 10.000 de lei.

Totodată, în urmă cu doar o lună de zile afaceristul a fost din nou amendat de către Federația Română de Fotbal cu suma de 30.000 de lei pentru presupuse jigniri la adresa arbitrilor, în două dosare deschise de către Comisia Centrală a Arbitrilor, potrivit informațiilor din publicațiile de profil.

Gigi Becali, despre amenzile primite

La un momendat, Gigi Becali a vorbit despre toate aceste sancțiuni care se tot repetă. Patronul FCSB declara atunci că nu este supărat pentru sancțiunile primite și va continua să își vadă de treabă pentru a evita eventualele amenzi.

„Eu nu sunt supărat. Nu mă mai supăr pe cineva. Stau cuminte, îmi văd de treaba mea ca să nu mai primesc amendă de la comisii”, a spus Becali atunci.

Pe lângă sancțiunile primite de la Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal, Gigi Becali nu a fost scutit nici de o serie de penalizări din partea procurorilor.

Mai exact, acesta a primit nu mai puțin de șapte amenzi din partea unui anchetator DNA, în urma unor mesaje cu conținut nepotrivit. Despre acestea, Becali susținea că au fost doar niște mesaje de prietenie, însă procurorii le-au considerat neadecvate.

„Am dat niște mesaje procurorului. Eu am dat niște mesaje de prietenie. El la zis că sunt niște mesaje care nu sunt adecvate și mi-a dat amendă 5000, 5000. Îi mai dădeam câte un mesaj îmi mai dădea câte o amendă și ultima am contestat-o şi atât. Nu mai am treabă cu el”, spunea atunci Gigi Becali.