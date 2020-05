Veste extrem de proastă pentru șoferii cu mașini socond hand. S-a aflat cât te costă să-ți repari mașina, în funcție de cât de veche este aceasta. Vorbim despre un studiu care abia a fost făcut public.

Lovitură pentru cei cu mașini second hand

Studiul a fost făcut pe 500.000 de cazuri. Costurile sunt într-o greștere accentuată chiar dacă ne referim la reparații acoperite de asigurările RCA sau CASCO fie că vorbim de reparații „pe persoană fizică”. Este vorba despre un studiu al Biroului Asigurătorilor de Automobile din România, care ia în considerare circa 520.000 de calculații unice pentru reparații.

Cele mai scumpe reparații sunt cele efectuate pe automobilele între 3 și 5 ani, acolo unde costul mediu pe reparație a fost de 9.532 de lei, la finalul lunii martie a acestui an, în creștere semnificativă față de începutul perioadei luată în calcul de studiu, adică iunie 2017, când costul mediu era de doar 6.530 de lei.

Cele mai ieftine reparații sunt cele efectuate pe mașinile noi sau aproape noi (0-2 ani) și cele pentru mașinile vechi, de peste 10 ani, acolo unde costul mediu este aproape similar și se învârte în jurul valorii de 7.800 de lei. Și în aceste cazuri, majorările față de 2017 sunt semnificative, în urmă cu trei ani costul mediu fiind sub 5.800 de lei.

Cea mai mare creștere de preț este de remarcat la automobilele între 6 și 9 ani, unde costul mediu a urcat de la 5.800 de lei la aproape 9.200 de lei, conform datelor BAAR. În concluzie, costul mediu trimestrial a urcat de la 5.910 lei la 8.256 de lei, în perioada de trei dintre primele trei luni ale lui 2017 și primele trei luni ale acestui an.

„Conform analizei, costurile medii de reparații au crescut de la an la an in intervalul analizat, cu procente cuprinse intre 7% si 12,7%. Aceeasi tendință poate fi observată și din comparația costului mediu aferent fiecărui trimestru I al anilor analizați.”, notează specialiștii Biroului.

În ce priveste calculațiile efectuate de unitățile de reparații auto, acestea au fost fi atât de tipul „deviz ofertă”, „deviz estimativ” sau „deviz de reparație” întocmite de service-uri pentru ofertarea, estimarea sau evaluarea costurilor de reparație.