Șoferii sunt distruși! Prețul la pompă ar putea ajunge la 12 lei până la finalul lui 2022

În contextul actual al scumpirilor continue, Claudiu Cazacu, analist economic, susține că dacă prețul barilului de petrol va ajunge la 300 de dolari americani, atunci prețul combustibilului va fi de 12 lei până la sfârșitul lui 2022.

„Pare șocant, dar asta este situația. Dacă vom ajunge acolo. Nivelul de 300 mi se pare un pic ridicat în momentul de față. Aș spune, însă, că am depăși nivelul de 150-170 destul de rapid, și poate ne-am îndrepta către 200. Ceea ce oricum ar genera niște presiuni extrem de ridicate. Ar fi puțin sub 10 lei (n.r. preț benzină/motorină).

Trebuie să facem niște calcule și condițiile, bineînțeles, se vor modifica. Mă îndoiesc că nivelul de taxare va rămâne același. Dacă nu va exista nicio măsură de compensare, vom fi, estimativ, poate cu cel puțin 20% peste pragul de 10 lei”, a explicat acesta la Antena 3.

Reamintim că în cursul zilei de luni prețul benzinei premium a trecut de 8 lei litru, așa cum arată datele centralizate de platforma gazonline.ro și de cele de pe Monitorul Prețurilor. Concret, un litru de benzină premium la stația Rompetrol Otopeni este de 8.08 lei pe litru, în timp ce benzina standard are un preț de 7.45 de lei pe litru.

Benzina se scumpește continuu! Șoferii sunt distruși

Această creștere are loc în contextul în care prețul petrolului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din anul 2008 încoace, pe fondul unei posibile interdicții a importurilor de petrol rusesc și a întârzierilor în revenirea țițeiului iranian pe piețele globale.

În primele minute de tranzacționare, petrolul Brent a ajuns la 139,13 dolari, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a atins 130,50 dolari, ambele referințe atingând cele mai ridicate niveluri din iulie 2008, scrie Reuters, care adaugă că până la ora 10:17 GMT, prețurile au pierdut o parte din aceste creșteri, Brent-ul ajungând la 124,71 dolari pe baril, iar WTI-ul la 122,35 dolari.

Sancțiunile care au dus la o creștere a prețului

În cursul zilei de duminică, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Statele Unite ale Americii și aliații europeni analizează posibilitatea de a interzice importurile de petrol rusesc, în timp ce Casa Albă s-a coordonat cu principalele comisii din Congres care avansează cu propria interdicție.

Analiștii de la Bank of America au declarat că, dacă majoritatea exporturilor de petrol ale Rusiei vor fi întrerupte, ar putea exista un deficit de 5 milioane de barili pe zi (bpd) sau mai mare, iar asta înseamnă că prețul petrolului ar putea ajunge până la 200 de dolari.

Analiștii de la JP Morgan au spus că petrolul ar putea urca la 185 de dolari în acest an, iar analiștii de la Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) au spus că petrolul ar putea ajunge la 180 de dolari și ar putea provoca o recesiune globală.

Rusia este principalul exportator mondial de țiței și produse petroliere combinate, cu aproximativ 7 milioane de bpd, adică 7% din oferta globală. Discuțiile pentru a revigora acordul nuclear încheiat de Iran cu puterile mondiale în 2015 au fost împotmolite în incertitudine duminică, în urma cererilor Rusiei de a obține o garanție din partea SUA că sancțiunile cu care se confruntă din cauza conflictului din Ucraina nu îi vor afecta comerțul cu Teheranul. China a ridicat, de asemenea, noi cerințe, potrivit unor surse.