În primul rând, cunoscutul jurnalist a vorbit despre faptul că a debutat în presa sportivă, în generația ziaristului Cătălin Tolontan. Totodată, Victor Ciutacu a subliniat că era „leșinat după fotbal”.

Victor Ciutacu a vorbit despre controversele din sport

„Da, am fost leșinat după fotbal, am avut ceva talent, dar nu și rezistență sau fizic adecvat. Plus că făceam și școală. N-am sărit de nivelul mediocrilor juniori de Divizia C. Și, da, am debutat în presă ca ziarist de sport. În generație cu Tolontan, în fine…”, a declarat Victor Ciutacu, conform România TV.

De asemenea, acesta a spus și că are suspiciuni de dopaj „la toți marii campioni”, nu doar cei din România.

„Am suspiciuni de dopaj la toți marii campioni, nu doar la ai noștri. În epoca chimiei universale, nu devii cel mai bun sportiv de planetă, în orice domeniu, din ciuboțica cucului și papanași cu brânză de vaci. Și nici nu ai cum să ingerezi întâmplător substanțe dopante. Totul e să nu te prindă. Revenind la teritorialitate, cum Usain Bolt nu e subiect de dezbatere publică în România, vorbim despre Simona Halep, nu?

Căreia, apropo, nu i-am contestat vreodată valoarea, determinarea, seriozitatea, talentul. La fel și cu David Popovici sau Cristina Neagu. Dar nici nu m-am închinat la statuile lor de mucava. Sunt performeri uriași, da, nimic de contestat, dar prea ne raportăm la ei ca și cum până acum n-am fi contat în sport. Suntem, totuși, un popor care i-a dat pe Nadia, Năstase, Patzaichin sau Hagi, dacă nu mă înșel…”, a susținut jurnalistul.

Simona Halep a primit o lovitură grea

Amintim că Simona Halep a ratat o grămadă de bani din cauza suspendării pentru dopaj. Jucătoarea de tenis nu va putea participa nici la renumitul turneu de la Wimbledon. Pentru această competiție sportivă au fost anunțate, în acest an, premii neașteptate pentru 2023.

În acest an, Grand Slam-ul pe iarbă din perioada 3-16 iulie oferă premii record de 44,7 milioane de lire sterline, cu 11,2% mai mari decât în 2022. Sumele puse la bătaie au fost anunţate de organizatorii de la All England Lawn Tennis Club (AELTC).

Câştigătorii şi finaliştii probelor de simplu, atât la fete cât şi la băieţi, vor încasa 2,35 milioane de lire sterline, respectiv 1,175 milioane de sterline, revenind la nivelul record din 2019. În 2021, cecul pentru învingător scăzuse la 1,7 milioane de lire sterline şi a crescut apoi în 2022 la 2 milioane de lire sterline.