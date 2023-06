Așadar, cunoscutul om de televiziune spune că a primit „oferte concrete şi tentante” de-a lungul timpului, de la „președinții ambelor partide care alcătuiesc acum coaliția de guvernământ”

Victor Ciutacu spune că a primit oferte tentante de la partide

„Muncesc continuu din 1993. Și îmi place ce fac. Taberele nu mi-am dorit niciodată să le schimb până acum. Am părăsit doar temporar presa, forțat și atunci. Așa am ajuns consilier de ministru. De miniștri, mai exact, pentru că, după trei ani la Privatizare, am recidivat două luni la Economie. Mi-a ajuns. M-am întors în presă cu disperarea omului însetat care vede lacul în deșert. În partide n-am fost tentat să intru.

Nici măcar când PSD era partidul-stat, în vremea lui Adrian Năstase, când eram singurul nepesedist din conducerea unui minister strategic la vremea aia. Iau oferta lui George Simion ca pe o glumă, menită să-l ajute să se replieze într-un moment în care era încolțit. N-am mai continuat discuția aia. Am făcut un pic de caterincă și s-a închis subiectul. Cel puțin temporar, că odată cu vârsta am învățat că nimic nu-i definitiv pe lumea asta, cu atât mai puțin locul de muncă.

Dacă nu mai am loc în piața tv, ce fac? Ca să-ți răspund până la capăt la întrebare, da, am avut oferte concrete și tentante. Ca să fiu și mai concret, de președinții ambelor partide care alcătuiesc acum coaliția de guvernământ. Au existat, recunosc, momente în care am stat să mă gândesc cum ar fi dacă…Dar uite-mă tot aici, peste drum de tine, ne despart două uși”, a declarat Victor Ciutacu, conform România TV.

Provocările cu care Victor Ciutacu s-a confruntat

Mai omul, Victor Ciutacu a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat în acest deceniu.

„Nici măcar eu, deși știu ce pot face, nu îmi dădeam mari șanse. Antena 3 părea de nebătut atunci, iar eu păream inadaptabil aici. Dar și când m-am adaptat! Sebi Ghiță a crezut foarte mult în mine. Și, deși o să se oftice că o pomenesc public, Catrinel. Dacă-ți spun care-i singurul politician care a urlat în gura mare că doar eu pot să-l bat pe Gâdea, te crucești. Codrin Ștefănescu e ăla și i-a zis-o și lui Mihai, la el, în Antenă.

Nu sunt în stare acum să fac o ierarhizare, dar pot să enumăr niște momente-cheie ale celor zece ani. Da, excursia la procuratură, unde am fost audiați în urma dispariției lui Sebi, se numără cu siguranță printre ele. Aș mai adăuga boicotul agențiilor de publicitate în urma instigărilor de protestele rezist, când am stat, toți, neplătiți două luni și ceva. Și care a mai cernut niște caractere. Și cum aș putea să uit cele mai recente încercări de demonizare și de scoatere a mea de pe post și din piață? Mă refer la circul cu Marina Tauber și la miile de oameni soroșiști care slăveau memoria ilustrei sinucise de la Libertatea. Apropo, n-am mai citit un rând despre biata fată, au uitat-o deja? Profesional vorbind, punctul de inflexiune a fost cazul Caracal. De atunci și de acolo am decolat, Punctul culminant a trecut peste Sinteza zilei și așa a rămas.

Ar mai fi demnă de menționat acțiunea prin care am mobilizat toate rezervele mele de credibilitate și puterea de convingere pe care o am pentru a salva viața unui băiat bolnav de cancer. Am strâns o sumă gigantică, mi-am licitat pe bani ziua de naștere, am reușit să determin modificarea procedurilor legale interne ale Ministerului Sănătății. Dar, într-un final, am reușit. Sebi Duță a fost operat, azi e bine, merge la școală, face sport. Iar asta contează enorm”, a mai spus omul de televiziune pentru sursa menționată.