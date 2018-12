LOVITURĂ DE TEATRU pentru ROMÂNIA. PSD tocmai a luat DECIZIA

”A fost o astfel de discuţie, în unanimitate s-a hotărât ca articolele declarate neconstituţionale să vedem oportunitatea de a fi promovate prin ordonanţă de urgenţă”, a declarat premierul Viorica Dăncilă la finalul şedinţei CEX.

”Am văzut că foarte multe legi au durat mult, au fost constestate, trimise la CCR, în ce priveşte aplicarea acestor legi termenul a fost mult depăşit. Modificări vor fi la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Am hotărât ca ceea ce s-a declarat Constitutţional să avem şi această posibilitate de a da OUG. Am avut o primă discuţie, nu am făcut o discuţie detaliată. Acum în cadrul CEX la propunerea unuia dintre colegi, în unanimitate, s-a decis ca articolele declarate neconstituţionale să fie dată OUG. Nu am vorbit de termen, nu pot să vă spun când”, a mai adăugat primul ministru, potrivit G4Media.