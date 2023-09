Ion Țiriac a ajuns în această situație deoarece nu și-a mai prelungit permisul de deținere încă din 2014. Din acest motiv, miliardarul a fost chiar cercetat penal. După ce permisul său a expirat, cunoscutul om de afaceri ar fi trebuit să predea armele unui armurier.

Ion Țiriac a fost cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Totuși, procurorii au renunțat să îl mai urmărească penal pe motiv că nu există un interes public pentru o asemenea faptă.

La rândul lor, avocații acestuia au subliniat că nu a încălcat legea și are toate documentele necesare.

Procurorii au cerut ca armele de vânătoare și pistoalele de colecție înregistrate în România de Ion Țiriac să fie confiscate. Au fost vizate și peste 2700 de cartușe de diferite calibre. Acestea fuseseră predate de omul de afaceri unui armurier. De acolo ar fi ajuns în camera de corpuri delicte a Poliției.

Totodată, judecătoria Sectorului 2 a decis confiscarea acum câteva săptămâni. Totuși, avocații au intervenit imediat și au făcut contestație. Dacă ajung în proprietatea statului, acestea pot fi vândute la licitație.

Despre acest lucru a vorbit și unul dintre cei mai mari armurieri și colecționari de arme din Capitală. Acesta a subliniat că legislația este foarte strictă în România.

„Arma a fost autorizată pe teritoriul României, în baza legislației românești și este legislația care primează. Că eu am sau nu am pașaport european, asta nu are niciun fel de valoare. În România, trebuie respectată Legea Armelor. Pașaportul european înseamnă cu acea armă pot să o iau, să o expun la expoziții din afara țării, să merg la vânătoare sau concursuri de tir etc. dar nu are niciun fel de importanță asupra dreptului de deținere de arme în România”, a spus acesta, potrivit sursei menționate.