Jurnalistul de investigații Nick Butler a criticat-o extrem de dur pe Simona Halep, după ce a fost acuzată de a doua încălcare a regulamentului anti-doping și după ce a vorbit despre felul în care o tratează ITIA.

Nick Butler s-a declarat uimit de faptul că sportiva a reușit să atragă de partea sa opinia publică, având în vedere faptul că nu este implicată într-unul, ci în două scandaluri de dopaj.

„Este uimitor, deși poate deloc surprinzător, modul în care Simona Halep a reușit să manevreze opinia publică deși are două cazuri de dopaj. Întârzierea de care se plânge se datorează faptului că au apărut noi acuzații, foarte grave, în legătură cu pașaportul biologic”, a scris acesta pe Twitter.

Simona Halep este extrem de revoltată că se prelungește la nesfârșit rezolvarea situației în care se află. Interzisă să mai joace din luna august a anului trecut, jucătoarea și-a pus toate speranțele că numele ei va fi reabilitat în data de 28 mai, când ar fi trebuit să se judece la tribunalul independent de la Londra cazul privind testarea pozitivă cu Roxadustat.

Din păcate pentru campioana noastră, Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a cerut o nouă amânare a termenului la care românca urma să fie audiată. Acest lucru a scos-o din sărite pe Simona Halep.

„Sunt încă o dată extrem de șocată și dezamăgită de atitudinea ITIA. Deși ITIA, prin reprezentantul Nicole Sapstead a comunicat public acum 3 zile că ITIA <<își menține angajamentul de a judeca cazul doamnei Halep într-o manieră empatică, eficientă și în timp>>, în același timp ei cereau oficial Tribunalului să-mi amâne audierea… pentru a treia oară”, a reacționat în urmă cu câteva zile jucătoarea de tenis.

Trebuie spus, însă, că românii au sărit în ajutorul Simonei Halep. Susținătorii acesteia au apelat la petitionsite.com pentru a-şi declara sprijinul față de campioana de tenis, suspendată provizoriu pentru dopaj.

Prin intermediul acestui site, suporterii Simonei Halep au solicitat încheierea în cel mai scurt timp a cazului româncei. Ei au mai solicitat ca jucătoarea noastră să nu mai fie hărțuită.

„Având în vedere poziția de jucătoare de tenis de top a Simonei Halep și impactul pe care îl are asupra tenisului, credem în ea și pentru noi toți este crucial ca un astfel de proces să fie tratat cu promptitudine, rigurozitate și imparțialitate.

Vă rugăm să nu o mai hărțuiți pe Simona Halep”, se arată în textul petiției.

It is amazing, although perhaps not surprising, how Simona Halep has been able to dictate narrative around her (two!) doping cases.

The further delay she complains about is because new, very serious, biological passport allegations have arisen. https://t.co/HKdElyZfwu

