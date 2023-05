La începutul acestei luni, Srinivasan Saimani, un celebru avocat din India, a vorbit despre procesul în care este implicată Simona Halep, proces care a fost amânat pentru data de 28 mai 2023.

Potrivit spuselor sale, Simona Halep este îndreptățită să fie nemulțumită, chiar dacă Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a informat că procesul decurce conform Codului Mondial Anti-Doping.

„Nu o pot contrazice pe Simona Halep! Sunt de acord cu nemulțumirea ei, în principiu!

Eu însumi am reprezentat sportivi în chestiuni în care procedurile au înregistrat întârzieri semnificative de la data emiterii notificării de acuzare.

De partea cealaltă, vorbim despre un sistem supraîncărcat, care lucrează peste program pentru a gestiona numărul de cazuri anti-doping.

Reglementările prevăd includerea perioadei de suspendare provizorie în sancțiunea finală, dar asta nu compensează timpul pierdut în așteptarea deciziei, departe de antrenamente și competiții”, este mesajul postat de Srinivasan Saimani pe contul său de Twitter pe data de 2 mai 2023.

The flip side is ofcourse overburdened systems working overtime – managing #antidoping caseloads. While the regulations provide for setting off suspension period against the delay – it goes nowhere near compensating time spent away from training & competitions pending resolution.

— Srinivasan Saimani (@srinisaimani) May 2, 2023